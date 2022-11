Črni petek pred vrati. Kako se pripraviti nanj?

Črni petek (black friday po angleško) je torej k nam prišel iz ZDA in je vsako leto na sporedu dan po zahvalnemu dnevu, ki je vedno četrti četrtek v novembru. Po tradiciji so na zadnji petek v novembru trgovci za en dan močno znižali cene in tako napovedali pričetek praznične nakupovalne mrzlice. "Kot odgovor na to so spletni trgovci v ZDA leta 2005 ponudili še spletni ponedeljek (cyber monday), najprej predvsem za izdelke elektronike in računalništva, v zadnjih letih pa popuste konec novembra ponujajo praktično vsi (spletni) trgovci," so pojasnili na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS).

Po tradiciji so trgovci v ZDA na zadnji petek v novembru za en dan močno znižali cene in tako napovedali pričetek praznične nakupovalne mrzlice.

Kupovanje stvari, ki jih ne potrebujemo, namreč prispeva h kulturi zavrženih stvari in povečanju količine odpadkov na odlagališčih. Pripomoček, ki ni bil nikoli uporabljen, ali obleka po polovični ceni, ki je nikoli nismo nosili, ni ugodna kupčija. "To je izguba denarja, energije in virov, ki so bili vloženi v njegovo izdelavo," so bili jasni na ZPS. Ob tem so svetovali, če iščemo točno določen izdelek ali že pripravljamo seznam božičnih daril, nam bo pregled akcij, popustov v pomoč pri iskanju najboljše ponudbe, a ponudbe za tisto, kar vemo, da bi tako ali tako kupili.

Iskrive izložbe, mamljive akcije, visoki popusti ... so privlačne poteze trgovcev, ki potrošnike nagovarjajo, da izkoristijo odlično priložnost. A pri tem obstaja tveganje, da bomo zgrabili kupčije, ne da bi premislili, ali oglaševan izdelek res potrebujemo, so opozorili na ZPS.

Ker nam trgovci ponujajo različne popuste skoraj vse leto, namreč ni rečeno, da je ponudba na črni petek res najboljša. Zato je dobro premisliti, ali vse te izdelke res potrebujmo. Britanska potrošniške organizacije Which je lani ugotovila, da je 99,5 odstotka 'neverjetnih ponudb', kot jih označujejo trgovci, enakih ali celo bolj ugodnih v drugih obdobjih leta. "V raziskavi so preverili več tisoč cen in ugotovili, da kupec skoraj zagotovo ne bo dosegel najnižje cene v letu z nakupom na črni petek," so argumentirali pri ZPS.

Črni petek – priložnost za spletne goljufe

V tem času 'divjih popustov' so se pojavili novi načini zavajanja potrošnikov, so ugotovili pri Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost SI-CERT. Ker v mesecu akcij in popustov nizke cene niso tako neobičajne, je treba preveriti tudi druge znake, ki lahko kažejo na prevaro.

Spletni goljufi pozorno spremljajo vse modne trende in sledijo povpraševanju ter prilagajajo svoje lažne spletne trgovine. Tako so na SI-CERT v dobrem mesecu dni obravnavali že 13 lažnih spletnih trgovin s čevlji in športno obutvijo. Goljufi so šli korak dlje in lažnim trgovinam dodali lokalno oznako. To pomeni, da v naslovu spletne strani poleg blagovne znamke vidimo tudi 'slovenija', 'slovenia' oz. 'ljubljana'. S tem ustvarjajo vtis, da gre za slovenskega distributerja za znano znamko in zato zaupanja vrednega trgovca.

Vse lažne spletne trgovine, ki jih je obravnaval SI-CERT, so zasnovane po istem kopitu: izdelki znanih blagovnih znamk so na voljo po izjemno nizkih cenah, dostava je brezplačna po vsem svetu, vsi izdelki so na zalogi, ni pa nobenih podatkov o samem podjetju, ki stoji za trgovino. Tudi vizualno so si te lažne trgovine precej podobne, prav tako so, z izjemo imena trgovine, praktično prekopirani njihovi opisi in vsa ostala vsebina na strani.