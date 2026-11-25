Pametne naprave za dom že dolgo niso več zgolj tehnološka zanimivost. Robotski sesalniki samostojno načrtujejo čiščenje prostorov, prepoznavajo ovire, sesajo in pomivajo tla, naprednejši modeli pa poskrbijo celo za čiščenje svojih krp in praznjenje prahu. Prav zato se vse več gospodinjstev odloča za rešitve, ki zmanjšajo količino vsakodnevnih opravil. Letošnji črni petek je tako dobra priložnost za nakup naprave, o kateri ste morda razmišljali že dlje časa.

Najnaprednejši Dreame za kar 600 evrov manj

Med najbolj izstopajočimi ponudbami je Dreame X60 Ultra Complete , robotski sesalnik, ki združuje napredne tehnologije čiščenja in visoko stopnjo avtomatizacije. Z višino le 7,95 centimetra lahko doseže tudi prostore pod nižjim pohištvom, sesalna moč 35.000 Pa pa omogoča učinkovito odstranjevanje vsakodnevne umazanije. Napredni sistem zaznavanja prepoznava več kot 280 vrst predmetov in pomaga pri izogibanju oviram. Večnamenska postaja med drugim omogoča samodejno praznjenje prahu ter pranje krp pri temperaturi do 100 C.

Akcijska cena: 899,90 € | Redna cena: 1.499,90 € | Prihranek: 600 €

Za gospodinjstva, ki želijo čim več opravil prepustiti tehnologiji, je to ena zanimivejših ponudb letošnje akcije.

Robotski sesalnik, ki med pomivanjem uporablja svežo vodo

Posebno pozornost si zasluži tudi Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete , ki je namenjen uporabnikom, ki poleg sesanja veliko pozornosti namenjajo pomivanju tal. Njegova posebnost je tehnologija AquaRoll, pri kateri se čistilni valj med pomivanjem neprestano čisti s svežo vodo. Na ta način naprava sproti odstranjuje umazanijo z valja in omejuje njeno ponovno raznašanje po površini. Robotski sesalnik ima tudi sistem za prepoznavanje ovir ter napredne možnosti samodejnega vzdrževanja.

Akcijska cena: 699,90 € | Redna cena: 1.099,90 € | Prihranek: 400 €

Gre za zanimivo izbiro predvsem za domove z več trdimi talnimi površinami, kjer je redno mokro čiščenje pomemben del vzdrževanja čistoče.

Izvrstno razmerje med kakovostjo in ceno.

Med zanimivimi ponudbami srednjega cenovnega razreda je tudi Dreame L50 Ultra AE , ki je znižan z 799,90 na 499,90 evra. Ponaša se s sesalno močjo 28.000 Pa, krtačo proti zapletanju las in večnamensko postajo za samodejno vzdrževanje. To je lahko dobra izbira za vse, ki želijo naprednejše funkcije robotskega čiščenja, vendar ne potrebujejo najdražjega modela.

Akcijska cena: 499,90 € | Redna cena: 799,90 € | Prihranek: 300 €

Pametno čiščenje tudi za manj kot 250 evrov

Za vstop v svet robotskega čiščenja ni treba odšteti več sto evrov. Dreame D20 Pro Plus dokazuje, da je mogoče številne uporabne funkcije dobiti tudi po precej dostopnejši ceni. Ponuja sesalno moč 13.000 Pa, pametno navigacijo, sesanje in mokro brisanje tal ter postajo za samodejno praznjenje prahu, ki po navedbah proizvajalca omogoča do 150 dni zbiranja prahu brez ročnega praznjenja.

Akcijska cena: 229,90 € | Redna cena: 399,90 € | Prihranek: 170 €

Ne le sesanje: tudi mokro čiščenje tal po nižjih cenah

Črni petek prinaša popuste tudi na pokončne mokro-suhe sesalnike, ki so posebej uporabni v kuhinjah, jedilnicah in drugih prostorih s trdimi talnimi oblogami. Eden izmed zanimivejših modelov je Dreame H15 Pro FoamWash , ki združuje sesanje in mokro čiščenje. Tehnologija FoamWash pomaga pri odstranjevanju trdovratne umazanije in neprijetnih vonjav, naprava pa ima tudi sistem za zaznavanje umazanije in samodejno čiščenje krtače z vročo vodo.

Akcijska cena: 429,90 € | Redna cena: 549,90 € | Prihranek: 120 €

Črni petek je lahko tudi priložnost za nakup daril

Dreame ni več znamka, povezana zgolj s sesalniki. Njegova ponudba vključuje tudi naprave za nego las, ki so lahko zanimiva izbira za praznična darila. Med izbranimi znižanimi izdelki je Dreame Airstyle Pro , večnamenski oblikovalec las, katerega cena se je znižala s 329,90 na 179,90 evra. Za tiste, ki iščejo napravo za oblikovanje pričeske, je v ponudbi tudi Dreame Aerostraight Pro za 199,90 evra, namesto rednih 299,90 evra.

Manj vsakodnevnih opravil, več časa zase