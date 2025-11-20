Svetli način
'Črni petek' zdaj traja že ves november: na Pošti zasuti s paketi

Ljubljana, 20. 11. 2025 19.45 | Posodobljeno pred 52 minutami

Tanja Volmut
6

Prihaja črni petek, ko trgovci spustijo cene. Na Pošti Slovenije so že nekaj dni zasuti s paketi. Črni petek namreč ni več samo zadnji novembrski petek, pač pa trgovci nižje cene ponujajo že ves november. Število spetnih naročil je v tem času za približno tretjino višje, ocenujejo na Pošti Slovenije. Za črnim petkom prihaja nov, decembrski val paketov. Na Pošti predvidevajo, da jih bo letos zaradi božičnice še več. V poštnih centrih imajo sicer največ dela zvečer in ponoči, sinoči se jim je pridružila tudi naša ekipa.

KOMENTARJI (6)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Delboy Trotter
20. 11. 2025 20.41
Ok, ne bom nič naročil da boste na pošti imeli manj dela.
ODGOVORI
0 0
nora_ovca
20. 11. 2025 20.39
Pošta postaja deponija za kitajske smeti 🤣🤣🤣 ma guilty, tud jaz na temuju naročam
ODGOVORI
0 0
Anion6anion
20. 11. 2025 20.32
Pošta ustvarja dobičke , na račun temu in shein.
ODGOVORI
0 0
mackon08
20. 11. 2025 20.31
+3
Roba, ki jo naročam iz Kitajske je cena celo leto črni petek. Za isto stvar plačam Kitajcem 5x manj kot pri nas za popolnoma isto stvar.
ODGOVORI
3 0
murate
20. 11. 2025 20.28
Megalomani vodijo takšne firme kradejo delo dostavljalcem in delajo zgubo ki jo ti isti dostavljalci z davki pokrivajo.Povrhu tega ste podarili PBS in še kaj nesposobneži politični ritoli zni ki
ODGOVORI
0 0
galeon
20. 11. 2025 20.23
+1
Zasuti ste zato, ker pošte ne razvažate vsak dan. Tistega, ki pa jih hoče pa mu grozite z odpovedjo, ker je preveč priden. Začnite delat in nehajte jokat, ko imate 3x na leto malo več dela.
ODGOVORI
1 0
