'Črni petek' zdaj traja že ves november: na Pošti zasuti s paketi
Prihaja črni petek, ko trgovci spustijo cene. Na Pošti Slovenije so že nekaj dni zasuti s paketi. Črni petek namreč ni več samo zadnji novembrski petek, pač pa trgovci nižje cene ponujajo že ves november. Število spetnih naročil je v tem času za približno tretjino višje, ocenujejo na Pošti Slovenije. Za črnim petkom prihaja nov, decembrski val paketov. Na Pošti predvidevajo, da jih bo letos zaradi božičnice še več. V poštnih centrih imajo sicer največ dela zvečer in ponoči, sinoči se jim je pridružila tudi naša ekipa.
