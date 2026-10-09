Crnjac prevzel posle v UKC Maribor in napovedal celovit pregled delovanja zavoda

"Med ključnimi nalogami bo zato iskanje trajnostnih rešitev za krepitev stabilnosti delovnih timov, izboljševanje pogojev za delo ter zagotavljanje ustrezne kadrovske zasedenosti, kar je bistveno za kakovostno, varno ter pravočasno obravnavo pacientov," so zapisali v sporočilu za javnost.

Pomemben izziv po njihovih navedbah ostajajo tudi kadrovska stabilnost, organizacija dela in zagotavljanje ustreznih pogojev za izvajanje zahtevnih zdravstvenih storitev, zlasti na področjih, kjer so obremenitve zaposlenih največje in je neprekinjeno delovanje ključnega pomena.

"Ob začetku mandata bo ena prvih nalog celovit pregled delovanja zavoda ter opredelitev prednostnih področij za nadaljnji razvoj. Posebna pozornost bo namenjena izboljševanju dostopnosti zdravstvenih storitev, zagotavljanju ustreznih pogojev za delo zaposlenih ter učinkovitemu in vzdržnemu poslovanju," so po predaji poslov sporočili iz UKC Maribor.

Med prednostnimi nalogami novega vodstva bo tudi pregled obstoječih in načrtovanih investicijskih projektov ter opredelitev nadaljnjih korakov za njihovo učinkovito izvedbo.

"UKC Maribor ima kot največja zdravstvena ustanova v severovzhodni Sloveniji pomembno vlogo pri zagotavljanju kakovostne, varne in dostopne zdravstvene obravnave. Prednostno bodo obravnavana področja, ki neposredno vplivajo na paciente in zaposlene, s poudarkom na iskanju konkretnih možnosti za izboljšanje organizacije dela, učinkovitejše uporabo razpoložljivih zmogljivosti in dolgoročno stabilno delovanje zavoda," so navedli.

Natančnejše usmeritve in prioritete bodo po napovedih predstavili po začetnem obdobju seznanjanja s poslovanjem in delovanjem kliničnega centra.

Novi vršilec dolžnosti generalnega direktorja Anton Crnjac, sicer specialist splošne in torakalne kirurgije, je vodil UKC Maribor že med prejšnjo vlado premierja Janeza Janše, in sicer od maja 2021 do septembra 2023. Po menjavi vlade je s svetom zavoda sklenil sporazum o prenehanju funkcije, na vrh kliničnega centra pa se je takrat znova zavihtel Vojko Flis, ki prihaja iz kvote Gibanja Svoboda.

Flis je v ponedeljek sporočil, da odstopa, in kot razlog navedel dogajanje v urgentnem centru. Njegov umik je bil sicer po menjavi vlade letos spomladi in posledični menjavi predstavnikov ustanovitelja v svetu zavoda pred dvema tednoma pričakovan. Mandat bi se mu iztekel konec marca 2028.