Crnjac septembra zapušča mesto generalnega direktorja UKC Maribor

Okoliščin sporazuma ni želel komentirati, je pa spomnil, da so se pritiski glede njegovega mandata dogajali že nekaj časa, prišel pa je trenutek, ko je tudi njemu nekaterih stvari dovolj. "Ne bom rekel, da je šlo za politično zamenjavo. Opravil sem svoje delo in s svetom sklenil sporazum. Če je taka skupna volja, je morda in za bolnišnico in zame osebno najbolje, da gremo po tej poti," je dejal.

"To so danes potrdili tudi svetniki. Pridejo pa trenutki, ko vidiš, da se poti razhajajo, in če se želiš korektno raziti, je najboljše podpisati sporazum, kar smo danes tudi storili. Še naprej pa bom opravljal delo zvest UKC, le da na drugem delovnem mestu," je dejal Crnjac, ki je dejal, da v zameno za odhod z mesta direktorja ni dobil ničesar, saj nenazadnje nima več veliko do upokojitve.

Odhajajoči direktor je po seji povedal, da je njegova ekipa v dveh letih dokazala, da se da bolnišnico voditi dobro, saj jim je uspelo vzpostaviti precej stabilno stanje in zagnati nekatere velike investicije, zato je zelo zadovoljen z opravljenim.

Vršilca dolžnosti direktorja bo svet zavoda uradno imenoval jeseni, ko bo Anton Crnjac dokončno zapustil svoj položaj, Aleš Šabeder pa je že napovedal, da bo začasni položaj do imenovanja novega direktorja s polnimi pooblastili s 1. oktobrom prevzel nekdanji direktor Vojko Flis , in sicer za največ šest mesecev.

Skorajšnja vrnitev njegovega predhodnika ga ne preseneča, saj gre za izbiro sveta zavoda in ustanovitelja, sam pa da je bil s Flisom vedno v korektnih odnosih. Zaželel mu je veliko uspeha na nadaljnji poti in izrazil upanje, da bo sledil smernicam in zastavljeni poti, ki jo je postavila sedanja ekipa.

Nekatere očitke predsednika sveta Šabedra o slabem poslovanju v času njegovega vodenja je zavrnil, saj je to že v odgovoru na očitke s prejšnje seje v pisni obliki temeljito pojasnil. Bolnišnica namreč posluje s plusom, že prej ni poslovala slabo, trendi pa kažejo, da bi lahko poslovali še bolje, zato položaj direktorja zapušča z dvignjeno glavo.

Današnja seja sveta, ki se je že začela z dvourno zamudo, je bila po izpeljavi preostalih točk pred razpravo o razrešitvi prekinjena še za uro in pol, v tem času pa sta se sestala Šabeder in Crnjac vsak s svojim odvetnikom. Po skoraj uro trajajoči razpravi za zaprtimi vrati je prišlo do sporazumnega dogovora o prenehanju mandata.

Pred tem so se člani sveta zavoda seznanili s poslovanjem v prvih petih mesecih. V tem obdobju je UKC Maribor ustvaril 660.000 evrov presežka prihodkov nad odhodki, kar je po navedbah vodstva bolnišnice boljše od načrtov, ker so načrtovali zgolj uravnoteženo poslovanje. Glede na trenutne razmere v zavodu načrtujejo, da bodo tudi do konca leta poslovali najmanj izravnano.