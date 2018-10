Črnjani ostali brez banke, zato napovedujejo protest

Razburja odločitev državne NLB, da zapre 15 svojih poslovalnic na vseh koncih države. Najbolj burno so se na odločitev odzvali domačini iz Črne na Koroškem, ki bodo tako po 45 letih ostali brez ene same banke v svojem kraju. Da bi preprečili zaprtje, so že začeli zbirati podpise, v sredo pa bodo organizirali tudi protestni shod.