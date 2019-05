Črnkovič na uradni spletni strani občine Kostel poziva k udeležbi na protest

Župan občine Kostel Ivan Črnkovič občane kar na uradni strani občine poziva na protest, ki ga organizira Civilna iniciativa Črnomelj: "Belokranjci so začeli z intenzivnimi pripravami na samoobrambo. To bo protest, na katerem bodo vlado in z njo policijo zadnjič opozorili, da je njihova dolžnost varovati mejo in zagotoviti varnost občanov." Župan je dodal še, da se bodo v prihodnje potrudili organizirati avtobusni prevoz.

Na uradni spletni strani občine Kostel se je včeraj pojavilo vabilo župana Ivana Črnkoviča k udeležbi občanov na protest za varovano mejo in varnost občanov. Župan v vabilu piše, da bo "to protest, na katerem bodo vlado in z njo policijo zadnjič opozorili, da je njihova dolžnost varovati mejo in zagotoviti varnost občanov."

Ivan Črnkovič, ki je bil skupaj s prvakom SDS Janezom Janšo ter brigadirjem Tonetom Krkovičem v zadevi Patria spoznan za krivega, nato pa je ustavno sodišče sodbo razveljavilo, je v občini Kostel na lokalnih volitvah zmagal v drugem krogu. FOTO: Damjan Žibert

Vabilo na spletni strani občine se začne z besedami: "Odziv na vse bolj nasilne in predrzne ilegalne migrante, ki nezakonito prestopajo hrvaško-slovensko mejo ter ogrožajo varnost in premoženje domačinov, je bil na družbenih omrežjih eksploziven in silovit. Glede na same dogodke v Kostelu (vlomi) menim, da je skrajni čas, da slovenska vlada s policijo in vojsko zavaruje slovenske meje in njene prebivalce." 'V prihodnje se bomo potrudili, da bo po potrebi organiziran avtobusni prevoz'

Ta fotografija je pripeta vabilu na protest na spletni strani občine Kostel. FOTO: Občina Kostel