Črno človeško ribico lahko opazujemo v naravi samo v Beli krajini

Prvi korak k reševanju problematike črne človeške ribice je ozaveščanje, so poudarili in dodali, da je domačija Jelševnik edina lokacija na svetu, kjer je črno človeško ribico možno opazovati v naravi. V opazovalnem šotoru nad bruhalnikom so zato s pomočjo IR kamere na nemoteč način omogočili obiskovalcem opazovanje črne človeške ribice. Okoli izvira je urejena sprehajalna pot, kateri je v sklopu projekta dodana tudi večja skulptura črne človeške ribice avtorja kiparja Boštjana Kavčiča.

Ob zaključku infrastrukturne ureditve Info centra, so z organizacijo petih dogodkov s pomočjo interpretativnih vsebin na lokaciji informirali širšo lokalno in strokovno javnost o belokranjskem fenomenu. Dogodke je obiskalo 180 oseb, so povedali. "Izvedli smo izobraževalni program izvajanja naravoslovnih dni za osnovne in srednje šole ter izobraževanje za lokalne vodnike. V okviru projekta so bili že izvedenih trije testni naravoslovni dnevi (dva bosta izvedena še v mesecu septembru), na katerih smo najmlajšim generacijam približali varstvo okolja in črno človeško ribico kot izjemnega prebivalca belokranjskega plitvega krasa."