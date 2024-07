'Potrebujemo finance, ki bodo izvajalcu zagotovljene takoj'

Največ škode je nastalo zaradi poškodovanih cest in lokalne infrastrukture ter plazov. Občina je za sanacijo doslej iz državnega proračuna prejela le 5,8 milijona evrov predplačila oktobra lani, kolikor je predstavljal dvakratnik primerne porabe te občine. Želeli bi si več sredstev, je dejala županja, ki ob nadaljevanju del letos od države pričakuje dodatna sredstva, a je znano, da to ne bodo več predujmi, ampak plačila za nazaj.

V lanskih ujmah, med katerimi je bila ujma 4. avgusta najhujša, so na območju Črne zabeležili 893 škodnih dogodkov, ocena škode na javni infrastrukturi, ki so jo vnesli v sistem Ajda, pa je znašala okoli 200 milijonov evrov, je na današnji novinarski konferenci spomnila županja Romana Lesjak.

A županja je hkrati opozorila, da imajo težave pri pridobivanju izvajalcev del, saj se na javni razpis prijavita mogoče eden ali dva, vsi pa opozarjajo na dodatne stroške, ki jih imajo s prevozi mehanizacije v odročno Črno. Po besedah županje so prisiljeni vzeti izvajalce ne glede na cene, ob tem pa so hkrati soočeni s počasno izvedbo del in občasno tudi vprašljivo strokovnostjo.

V času intervencijskih del po ujmi so dela potekala bistveno hitreje, kot potekajo zadnje mesece, je opozorila. "Vseskozi opozarjamo, da je treba dela na terenu izvajati hitreje. Ljudje, ki čakajo, so postali nepotrpežljivi, ker pri njih dela niso končana," je dejala županja.

Po vrhu vsega pa so Črno minulo nedeljo udarile nove poplave, ki so bile sicer drugačne od tistih 4. avgusta lani, a so se vnovič pojavile tudi pri nekaterih, ki so bili poplavljeni že lani.

Če so lani predvsem poplavljali narasli vodotoki, pa so minulo nedeljo bile težave predvsem zaradi hudournikov, ki so z nanošenim materialom zasuli več hiš in dva avtomobila, in zaradi preobremenjenosti kanalizacijskih cevi, ki niso uspele požirati ogromnih količin meteornih voda. Poplavilo je več stanovanjskih in drugih objektov, med drugim tudi etnološko zbirko in turistično pisarno.

Prizadetim v nedeljskih poplavah bo občina pomagala s sredstvi iz občinskega proračuna, prav tako jim bodo namenili sredstva iz dobrodelne dražbe, ki jo septembra načrtujejo za fotografije iz lanske ujme, ki bodo pred tem razstavljene v Kulturnem domu v Črni. Razstavo bodo odprli na obletnico ujme to nedeljo ob 11. uri.

Medtem se je pri vodotokih v nalivu minulo nedeljo izkazalo, da so bili "kolikor toliko očiščeni", je ocenila županja. A si ne glede na to želi tudi v vodotokih videti več strojev. Od direkcije za vode tako pričakuje, da s koncesionarji za urejanje vodotokov čim prej podpiše pogodbe, da bodo ti lahko začeli z načrtovanimi sanacijskimi deli.

Od pristojnih ministrstev za naravne vire in prostor ter za infrastrukturo županja pričakuje umik zavirajočih birokratskih postopkov, več kadrovske podpore in pomoči s projektanti, nadzorniki in svetovalci je pričakovala tudi od državne tehnične pisarne. Glede na stanje vodotokov in cest na Koroškem pa je ocenila, da bi si regija, ki si prizadeva za razvoj turizma, zaslužila poseben status.

Da se vendarle v Črni ne bi ukvarjali samo s popoplavno obnovo, pripravljajo 68. Koroški turistični teden, ki med 9. in 18. avgustom vabi na številne športne, zabavne in kulturne prireditve ter tradicionalni sejem.