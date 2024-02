Po ekološki katastrofi se zgodba ponavlja

Medtem ko v sodne dvorane še vedno vstopajo vpleteni, ki so po mnenju tožilstva krivi za ekološko katastrofo izpred skoraj treh let, ko so okoli 200 ton komunalnega blata skupaj s težkimi kovinami preprosto zlili v naravo, so Hoče očitno znova tarča malomarnežev. Nedaleč od mariborskega letališča je zrasel kup zemlje skupaj z gradbenimi odpadki. Da se nekaj nenavadnega dogaja, so prvi opazili zaposleni na DRI-ju, ki upravlja z bližnjim letališčem.

Kar je potrdil tudi župan Občine Hoče Marko Soršak: "Mislim, da približno tri tedne nazaj nas je DRI obvestil, da poleg letališča odlagajo. Da je bila izkopana luknja, da so iz luknje odpeljali gramoz, da so vanjo zasuli odpadke in na odpadke nasuli zemljo." In to celo na vodovarstvenem območju. Zato se bojijo, da bi lahko prišlo tudi do onesnaženja vode.

"Obvestili smo tudi kmetijsko, rudarsko inšpekcijo, torej vse, ki so pristojni, moramo pa vedeti, da gre za drugo vodovarstveno območje in če so bile nevarne snovi ... Dolvodno od tega je črpališče Dobrovce, zato smo obvestili tudi mariborski vodovod," je povedal Soršak.

Drugo črno odlagališče pa v bližini slivniškega pokopališča. Kjer so z zemljino, v kateri je prav tako gradbeni material, zasuli drevesa, na drugi strani pa del ceste. Kar so storilci, pove mimoidoči, s tovornjakov metali kar sredi belega dne.

Dovoljenja, pojasnjuje župan, da bi lahko kdorkoli karkoli tu odlagal, ker gre za občinsko zemljišče, niso izdali nobenemu. So pa na osnovi posnetkov in pričevanj menda že na sledi storilcem. Z nezakonitim odlaganjem pa se ukvarjajo tudi pristojni inšpektorati. A dokler so postopki v teku, epiloga z njihove strani še ni.