Črno opozorilo za Iran: Zapustite državo

V Iranu od 28. 12. 2025 v različnih delih države vsakodnevno potekajo protesti zaradi gospodarskih razmer, ki so ponekod že prerasli v nasilne spopade med protestniki in policijo. V primeru, da se znajdete v bližini protesta, se čim prej umaknite na varno, v nobenem primeru pa ne fotografirati ali snemati varnostnih sil ali protestnikov, opozarjajo.

Ministrstvo odsvetuje potovanja

Zaradi nestabilnih političnih razmer v regiji in državi, ki se lahko hitro zaostrijo in resno ogrozijo varnost potnikov, slovenskim državljanom svetujejo, da ne potujejo v Iran, v kolikor pa se nahajajo v Iranu, da zapustijo državo.

Kot pojasnjujejo, so politične razmere v Iranu nestabilne in se lahko nepričakovano hitro zaostrijo: "Trenutno po celi državi potekajo protesti in demonstracije, zato vam svetujemo, da se izogibate vsem zbiranjem večjih množic. V primeru, da se znajdete v bližini protesta, se čim prej umaknite na varno, saj lahko pride do nasilnega odziva varnostnih organov. Iranske oblasti lahko v vsakem trenutku omejijo mobilni internet. V času vašega bivanja v državi odsvetujemo kakršno koli fotografiranje ali snemanje dogajanja v Iranu ter komentiranje slednjega na socialnih omrežjih. Prisotne so nenehne regionalne napetosti, zato vam svetujemo, da v primeru kakršnih koli incidentov spremljajte medijska poročila in upoštevajte nasvete lokalnih oblasti ter lokalnih stikov, kot so hotelsko osebje ali organizatorji izletov."

