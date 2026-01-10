Naslovnica
Slovenija

Črno opozorilo za Iran: Zapustite državo

Ljubljana , 10. 01. 2026 13.15 pred 30 minutami 2 min branja 19

Avtor:
A.K.
Protesti v Iranu: spopad s policijo

Ministrstva za zunanje in evropske zadeve vsem državljanom, ki se nahajajo v Iranu, svetuje, da zapustijo državo. V veljavi je črno opozorilo. "Vsem svetujemo, da zaradi resnih in nenadzorovanih varnostnih razmer zapustite državo," je zapisano na spletni strani ministrstva.

V Iranu od 28. 12. 2025 v različnih delih države vsakodnevno potekajo protesti zaradi gospodarskih razmer, ki so ponekod že prerasli v nasilne spopade med protestniki in policijo. V primeru, da se znajdete v bližini protesta, se čim prej umaknite na varno, v nobenem primeru pa ne fotografirati ali snemati varnostnih sil ali protestnikov, opozarjajo. 

Ministrstvo odsvetuje potovanja

Zaradi nestabilnih političnih razmer v regiji in državi, ki se lahko hitro zaostrijo in resno ogrozijo varnost potnikov, slovenskim državljanom svetujejo, da ne potujejo v Iran, v kolikor pa se nahajajo v Iranu, da zapustijo državo. 

Preberi še Voditelj Irana: Protestniki so 'Trumpovi zdraharji'

Kot pojasnjujejo, so politične razmere v Iranu nestabilne in se lahko nepričakovano hitro zaostrijo: "Trenutno po celi državi potekajo protesti in demonstracije, zato vam svetujemo, da se izogibate vsem zbiranjem večjih množic. V primeru, da se znajdete v bližini protesta, se čim prej umaknite na varno, saj lahko pride do nasilnega odziva varnostnih organov. Iranske oblasti lahko v vsakem trenutku omejijo mobilni internet. V času vašega bivanja v državi odsvetujemo kakršno koli fotografiranje ali snemanje dogajanja v Iranu ter komentiranje slednjega na socialnih omrežjih. Prisotne so nenehne regionalne napetosti, zato vam svetujemo, da v primeru kakršnih koli incidentov spremljajte medijska poročila in upoštevajte nasvete lokalnih oblasti ter lokalnih stikov, kot so hotelsko osebje ali organizatorji izletov."

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Kot so dodali, je v Iranu priprtih oz. zaprtih več tujih državljanov, vključno z državljani držav članic EU. Možnost veleposlaništva, da v primeru pridržanja nudi konzularno pomoč, je omejena. Sodni sistem v Iranu ne dosega standardov poštenega sojenja. Iran ne priznava dvojnega državljanstva. V primeru, da ste dvojni slovensko-iranski državljan, iranske oblasti o vašem pridržanju ne bodo obvestile, še opozarjajo. 

iran razmere

Erjavec vabila na delovno kosilo ni pričakoval, Resni.ce na njem ne bo

Inšpekcija ugotovila kršitve pri ravnanju z odpadki v Slovenski Bistrici

KOMENTARJI19

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Davorin Trstenjak
10. 01. 2026 13.52
Iranska islamistična oblast ne želi, da bi oči svetovne javnosti bile uprte v dogajanje, zato so tudi blokirali vse internetne povezave - k sreči je ostalo samo še vprašanje nekaj ur, da Starlink sateliti Elona Muska perzijski narod ponovno povežejo s svetovnim spletom.
Odgovori
+1
1 0
Kranjski domoljub
10. 01. 2026 13.51
bivši diktatorjev sin Pahlavi in njegova familija bi se rada nazaj na oblast zavlekla s pomočjo izraela in amerike.
Odgovori
0 0
Watch-Man X
10. 01. 2026 13.50
Za dron spremn
Odgovori
+1
1 0
JApajaDAja
10. 01. 2026 13.49
nekoč slo nlb je zaskrbljena?
Odgovori
0 0
Morgoth
10. 01. 2026 13.48
Hitri so🤡🤡🤡
Odgovori
+2
2 0
HALAcR7
10. 01. 2026 13.47
MOSSAD
Odgovori
+0
1 1
LeviTUMOR
10. 01. 2026 13.46
Ena "neumestna" : To veste, da je grobar golobar zbil 5 let, na samo 1 leto, da je lahko balkanec tukaj in že privleče vse ostale njegove sem? Niste najbrž ane. No zdaj veste.
Odgovori
+2
2 0
McBrain
10. 01. 2026 13.44
odsvetujete snemanje, polg pa date objavo, da bi sedaj po 13h dneh molka, nekdo tvegal glavo za vas prispevek 😆
Odgovori
+5
5 0
JApajaDAja
10. 01. 2026 13.46
prikriva se resnica in dejansko stanje...iran gori, konec tega režima....naj jim uspe!
Odgovori
+3
3 0
Prototip
10. 01. 2026 13.41
Islam v vsem svojem sijaju,,,pobijat lastne državljane v imenu vere in oklepanje verskih fanatikov na položaje,,potem so pa vse drugi krivi,,,aja oni pa ne,ki vodijo državo v bedo in pogubo,,,
Odgovori
+10
10 0
omega _v6
10. 01. 2026 13.42
Ali so komunisti kaj boljši??
Odgovori
+5
5 0
Celjan78
10. 01. 2026 13.44
ali pa belogardisti
Odgovori
+2
3 1
gonisetaubi
10. 01. 2026 13.39
po 13 dneh ste se spomnili malo omeniit iran..bravo bravo
Odgovori
+7
7 0
rahlo_nepristranski
10. 01. 2026 13.36
Ne boste pa napisali koliko ljudi so samo v zadnjem dnevu pobili iranski režim ane ? Več so jih pobili v enem dnevu kot je bilo žrtev v 12 dnevni iranski vojni (več kot 400 ljudi/protestnikov so že pobili). Pri nas je pa kolesarjad jokala ker so bili ob izgredih mal s solzilcem pošpricani a tukaj ko pa njihov režim pobija ljudi/protestnike po svet je pa vse v redu ane samo da je diktatura ane mediji in feenk in podobni
Odgovori
+6
9 3
nemski_ovcar
10. 01. 2026 13.36
Dajmo Trump daj ljudem svobodo...
Odgovori
+6
8 2
Prototip
10. 01. 2026 13.49
Bo Trump,evakuiral vse te šiitske fanatike in pripeljal nazaj Rezo Pahlavija,da vrne državo v civilizacijo,kjer je že enkrat bila,,,,,v glavnem kjer so verski fanatiki,gre vsa v pm,,,,a je to sirija,iran,irak,,,,
Odgovori
+2
2 0
mackon08
10. 01. 2026 13.35
Pravilno, da ne priznavajo dvojnega državljanstva. Si eno ali drugo.
Odgovori
-2
3 5
Kameleon Kiddo
10. 01. 2026 13.31
...
Odgovori
0 0
