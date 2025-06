Črnogorska vlada za uvedbo sedemurnega delovnika

Milojko Spajić je konec tedna sporočil, da so po obsežnem razmisleku o tem, kako najti model, s katerim bi bili zadovoljni tako sindikati kot delodajalci, blizu rešitve glede uvedbe sedemurnega delovnika. Pogovore s predstavniki sindikatov in delodajalcev bodo začeli ta teden, po njegovih besedah pa jih vodila ministrica za delo in socialno varstvo Naida Nišić , poročajo podgoriške Vijesti.

Na pogovorih bodo oblikovali končno različico reforme dela. Njen cilj je izboljšanje kakovosti življenja državljanov, po ocenah vlade pa bo omogočila več časa za družino ter učinkovitejše in produktivnejše delo.

Iz Zveze svobodnih sindikatov Črne gore so po pisanju Vijesti izrazili podporo tej ideji. Menijo namreč, da bi lahko okrepila delovno silo in da je mogoče najti rešitev, ki bo koristila tako zaposlenim kot delodajalcem.

Iz Zveze delodajalcev Črne gore so po drugi strani opozorili, da se črnogorsko gospodarstvo že tako sooča s kroničnim pomanjkanjem delovne sile, nizko stopnjo produktivnosti in številnimi strukturnimi težavami, ki omejujejo njegov razvoj.

Poudarili so še, da krajši dejanski delovni čas od 40 ur na teden oziroma osem na dan ni neznanka na črnogorskem trgu dela. Kot so dodali, takšen režim vse pogosteje izhaja iz dogovora med zaposlenimi in delodajalci, kadar se oceni, da je tak način dela učinkovit. Zato menijo, da je ta trend treba spodbujati in razvijati, "vendar ne kot obveznost, temveč kot možnost, ki je skupaj z drugimi na voljo tako zaposlenim kot delodajalcem".

Uvedba sedemurnega delovnika je ena od predvolilnih obljub Spajićevega Gibanja Evropa zdaj, ob številnih že izpolnjenih gospodarskih obljubah, kot sta višja pokojnina in povprečna plača, ki pa po ocenah kritikov niso vzdržne.