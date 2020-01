Črnomelj z okolico stresel močan potres

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili prebivalci občin Črnomelj, Semiča in Metlike, so še sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje.

Evropski potresni center (EMSC) pa poroča o magnitudi 2,6. Prav tako navaja, da je bila globina žarišča potresa zgolj dva kilometra, kar pomeni, da gre za plitvejši potres, zato ga je tudi čutilo toliko tamkajšnjih prebivalcev.

Kaj pomeni intenziteta pete stopnje?

Pri tako močnih potresih ga v zaprtih prostorih čuti večina, na prostem pa posamezniki. Mnogi se zbudijo. Posamezniki se prestrašijo. Ljudje čutijo tresenje celotne stavbe. Viseči predmeti vidno zanihajo. Majhni predmeti se premaknejo. Vrata in okna loputajo.

Razmerje med magnitudo potresa in njegovo intenziteto je odvisno od več parametrov, predvsem od razdalje med žariščem potresa in točko, kjer intenziteto opazujemo, od globine žarišča (plitkejši potres ima večje učinke v nadžariščnem prostoru kot globlji enake magnitude), lokalnih geoloških, geomehanskih in topografskih lastnosti in od širjenja potresnih valov. Potres, ki je zjutraj prestrašil prebivalce Bele krajine, je imel po prvih ocenah globino žarišča šest kilometrov.