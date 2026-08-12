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Slovenija

Odloženi železniški pragovi: inšpekcija prejela prijave

Ljubljana, 12. 08. 2026 11.44 pred 3 urami 2 min branja 10

Avtor:
N.L.
Odloženi železniški pragovi v Črnučah

Inšpekcija za okolje in prostor je prejela prijave glede odloženih železniških pragov v bližini stanovanjskih blokov v ljubljanskih Črnučah, a inšpekcijskega postopka še niso uvedli, so nam odgovorili. Problematiko približno 500 odloženih železniških pragov so izpostavili v organizaciji Alpe Adria Green (AAG), kjer opozarjajo, da material predstavlja potencialno zdravstveno in okoljsko tveganje. Slovenske železnice pojasnjujejo, da so pragovi tam odloženi le začasno, z njimi pa ravnajo po predpisih.

Železniški pragovi so od večstanovanjskih objektov oddaljeni približno 15 do 20 metrov. Skladiščeni so na prostem in niso ustrezno zaščiteni pred vremenskimi vplivi, so opozorili v AAG, prav tako naj območje ne bi bilo ustrezno fizično zavarovano pred dostopom tretjih oseb.

Ker so železniški pragovi odloženi na prostem, okoliški prebivalci poročajo tudi o neznosnem smradu, ki je v času vročinskega vala še izrazitejši.

Inšpekcijski postopek še ni uveden

Zadevo so pri AAG prijavili pristojnim službam. Da so prijave prejeli, so nam potrdili tudi na okoljski inšpekciji. "Inšpekcija RS za okolje in prostor je prejela prijave glede železniških pragov v bližini stanovanjskih objektov. Inšpekcijski postopek še ni uveden," so nam odgovorili.

"V inšpekcijskem postopku je najprej treba ugotoviti, ali se bodo pragovi ponovno uporabili za isti namen ali gre za odpadek," pojasnjujejo na inšpekciji.

V kolikor je material odpadek, je za nadzor pristojna inšpekcija za okolje, ki bo v primeru ugotovljenih nepravilnosti ukrepala v skladu s pooblastili.

"Ob tem pripominjamo, da odstranitev te vrste odpadka SŽ po dosedanjih ugotovitvah inšpektorjev praviloma sprotno izvajajo, ne da bi bilo potrebno ukrepanje inšpektorja," še pojasnjujejo na Inšpektoratu za okolje in prostor.

SŽ: Gre za stare in močno preperele železniške pragove

V torek so na Slovenskih železnicah za STA pojasnili, da gre za stare železniške pragove, ki so jih odstranili in začasno odložili na omenjeno lokacijo ob nedavni sanaciji dela proge po iztirjenju potniškega vlaka v ljubljanskih Savljah. Lokacija je, kot pojasnjujejo, v upravljanju družbe SŽ, do nje pa lahko neposredno dostopajo s progovnimi vozili, s katerimi odvažajo material z območja sanacije, ki pa še ni končana.

Iztirjenje vlaka v Savljah konec februarja letos.
Iztirjenje vlaka v Savljah konec februarja letos.
FOTO: Damjan Žibert

Pri AAG so izpostavili še, da gre za stare, s kreozotom impregnirane železniške pragove, ki bi lahko spadali med nevarne odpadke. Na SŽ trdijo, da gre za stare in močno preperele železniške pragove, ki so bili več desetletij izpostavljeni vremenskim in drugim zunanjim vplivom, zato se je tudi vsebnost impregnacijskih snovi v lesu bistveno zmanjšala.

AAG zahteva ustrezne meritve

Pri AAG odgovarjajo, da bi morali lastnosti takega lesa in morebitno (ne)varnost potrditi z uradnimi meritvami. Pozdravljajo napoved, da gre za začasno skladiščenje, a hkrati sprašujejo, ali je bilo dosedanje začasno skladiščenje izvedeno na način, ki preprečuje sproščanje kreozota in drugih nevarnih snovi v okolje. Predlagajo tudi vzorčenje tal v okolici in vode ter transparentno dokumentiranje načina skladiščenja in predaje materiala.

Zahtevajo dokazljivo, transparentno in z veljavnimi predpisi skladno ravnanje z materialom, ki lahko vsebuje nevarne snovi tudi na drugih lokacijah.

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KOMENTARJI10

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142
12. 08. 2026 15.03
Kaj pa hiše ob železniški progi, poleg pragov še hrup, doma pa hamburger in cola, ki je verjetno večji strup od tega.
Odgovori
0 0
Kimberley Echo
12. 08. 2026 14.18
Kolikor se spomnim so bili švelerji vedno dragocena roba za posameznike, ki imajo hiše ali vikende ob hribu ali pa tudi ne - za poti in stopnice. Les je namreč zelo odporen na zunanje vplive in kar precej težko ga je že prežagati. Sem prepričan, da bi se našel kupec za primerno ceno, ki bi to sam odstranil in odpeljal. Morajo pa biti tam že kar nekaj časa, saj jih je prerasla lokalna flora.
Odgovori
+1
1 0
SpamEx
12. 08. 2026 13.38
So zgradili nove bloke ob železnici sedaj jih pa železnica moti
Odgovori
+3
3 0
Gutenberg
12. 08. 2026 13.11
To stanovalčki novih blokov ne prenesejo pogleda na skladovnico na železničarski parceli? Ker ni lepo pa še malo jim smrdi v nosek? Mora biti vse lepo in pospavljeno, listje posesano in smetke pospravlje v njihovi betonski kocki in na nekaj kvadratov prelepega dvorišča? S temi švelerji so včasih kakšno brežino utrdili ali kaj podobnega.
Odgovori
+5
5 0
Xxdproxx
12. 08. 2026 13.11
v kaj vse se ljudje vtikajo
Odgovori
+6
6 0
pager
12. 08. 2026 13.02
50 let nazaj je to bilo zelo iskano sredstvo za zimsko kurjenje v kuhinjskih pečeh, je gorelo bolje od premoga in dajalo močno toploto, srečen je bil, ker je imel kakšne veze pri železnici. No dans je pa že tko vse škodljivo, verjeten koga še oči pečejo , če to vidi z varnostne razdalje???
Odgovori
+6
6 0
E.Nigma
12. 08. 2026 12.58
Verjetno jih je kdo poskušal razrezati z motorko za uporabit ta les. Vsaj 3 verige so mu šli v prvih 2 cm globine reza.
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+3
3 0
nelevnedesen
12. 08. 2026 12.54
Pri teš se pa niso oglašali, ko je bilo dovolj denarja za vse, tudi njih
Odgovori
+2
2 0
Bananistanec
12. 08. 2026 12.51
Saj ni res pa je .... AAG sploh vejo, čemu služijo tramovi in da so postavljeni ( skoraj ) pod vsako tirico v Sloveniji, kaj bi z meritvami tal radi dokazali razen, da so tam res skladiščeni že dalj časa, v vednost skoraj vsaka malo večja postaja ima skladišče takih tramov, ker se jih postopoma zamenjuje z betonskimi, ...p.s.: Tramovi na stisti želežniški postaji so bili postavljeni preden je nekdo tam blizu postavil stanovanja .... pojdite delat kaj koritnega
Odgovori
+8
8 0
nelevnedesen
12. 08. 2026 12.13
A je kakšna analiza kolikšna je koncentracija strupenih snovi pri hišah ali je samo ugibanje nevladnikov?
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+7
7 0
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