CrossFit Ljubljana: 10 let športa, 60.000 evrov za socialno šibke

"Gledamo s tega stališča: pri nas skrbimo za zdravje, da se ljudje razgibajo in živijo neko 'normalno' življenje, a se ob tem zavedamo, da mnogi nimajo teh možnosti. Zavedamo se, da se je posebej v zadnjem obdobju socialna stiska ljudi povečala. Otroci so prikrajšani za marsikaj, zato si prizadevamo, da bi jim pomagali," nam je maja letos pojasnila vodja in lastnica centra CrossFit Ljubljana Marina Šink , zakaj so v centru organizirali dobrodelno veslanje na dvoranskih veslačih, kjer je vsak preveslan kilometer napolnil mošnjiček za družine v socialni stiski v projektu Veriga dobrih ljudi. V 24 urah je vnetim veslačem uspelo priveslati 8.000 evrov.

Takih in podobnih dobrodelnih dogodkov so se člani CrossFit Ljubljana spomnili minuli petek, ko so praznovali 10 let delovanja. "Glede na to, da smo bili v 10-letih ob miganju izjemno aktivni, predvsem pa družbeno odgovorni in dobrodelni, smo ob različnih dobrodelnih dogodkih zbrali preko 60.000 evrov, v glavnem za otroke in družine iz projekta Veriga dobrih ljudi, in v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine (ZPM) Moste–Polje," je bila zadovoljna Šinkova.

'Ob Aniti Ogulin človek preprosto mora tudi sam kaj narediti, se aktivirati, pomagati'

Kot je pojasnila sogovornica, so v 10 letih navezali pristne, tesne in uspešne vezi s predsednico in ikono ZPM Moste-Polje Anito Ogulin. Povabili so jo na praznovanje, a se ga zaradi težke bolezni ni mogla udeležiti, bila pa je navzoča pri več drugih dobrodelnih prireditvah centra CrossFit Ljubljana. "Anita je človek, ki v vseh situacijah ohranja optimizem in vero v dobro, v ljudi. Ob njej človek preprosto mora tudi sam kaj narediti, se aktivirati, pomagati. Vesela sem bila najinega pogovora pred našim praznikom, ko je bil njen glas veder in optimističen in sva dejansko ugotovili, da se kmalu vidimo tudi pri nas. Hvaležna je za vse, kar delamo na področju dobrodelnosti, in obljubila je, da naslednje 24-urno dobrodelno veslanje ne bo potekalo brez nje. Na praznovanju smo ji vsi resnično od srca zaploskali in verjamem, da so naše dobre želje in misli segle do nje," je bila ganjena Šinkova.