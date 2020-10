Sporni vodovod Močile: občina in Salonit Anhovo prikrivala okvaro črpalke?

Opozoril je, da vodarna Močile ni v lasti občine, temveč vodo odvzema ter v vodarni pitno za lastne potrebe in za javno oskrbo pripravlja podjetje Salinvest. "Salinvest pa je v stoodstotni lasti Salonita Anhovo ," je dodal. Glede na to sta podjetji po njegovih besedah za okvaro črpalke najverjetneje izvedeli že kmalu po dogodku.

NIJZ je ocenil, da obstoječa priprava vode z vidika količin porabe oz. potreb uporabnikov ni usklajena s karakteristikami surove vode iz Soče. Vodarna Močile je po mnenju NIJZ poddimenzionirana in ne more vedno očistiti potrebne količine načrpane vode do predpisanih norm, zaradi česar je motena tudi dezinfekcija. "Ukrep prekuhavanja vode za pitje se po navedbah inštituta enači s stanjem izrednih razmer, zato se ga ne more sprejeti kot stalnico," je povedal Stegel.

Kot je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani povedal predstavnik iniciative Miha Stegel , se je izkazalo, da sta bili črpalki v rovu v okvari že od februarja 2019, kar pomeni, da je bilo vse od takrat pa do nedavnega, ko je občina sanirala okvaro, v uporabi rezervno črpališče. "Za pripravo pitne vode za več kot 1100 ljudi se je tako vsaj leto in pol uporabljalo pomožno črpališče, nad katerim se nahajajo trije izpusti tehnološke vode iz Salonita, lovilci olj za Salonit, neočiščeni kanalizacijski izpusti dela Kanala in nekateri ostali izpusti, " je opozoril.

"To, kar se dogaja v Anhovem, je povsem nedopustno," je poudaril in krivdo pripisal tudi državi, ki dovoljuje takšno početje. "Če bi država dala kaj na svoje državljane, tega nikoli ne bi dovolila ," je prepričan. Eko krog je sicer v zaključni fazi raziskovanja zadeve, ki bo po Macerlovih besedah pokazala še en negativen dejavnik Salonita Anhovo. Podrobnosti danes še ni želel razkriti, zadeva pa je povezana z izpusti iz obrata. Več bo po njegovih besedah znanega čez približno deset dni, ko bodo opravili še zadnje preverjanje pridobljenih podatkov.

Za popravilo črpalke je po mnenju prebivalcev zaslužen le NIJZ. Če njegov direktor Milan Krek Anhovega ne bi osebno obiskal, težava namreč še vedno ne bi bila rešena, so prepričani. "Kreku zato izrekamo iskreno zahvalo, da se je angažiral, " je dejal Stegel. Podporo prebivalcem območja je na današnji novinarski konferenci izrekel tudi Uroš Macerl iz Eko kroga. V Zasavju so po njegovih besedah "boj s cementarno" namreč izkusili na lastni koži, izkusili pa so tudi, "kako je, ko se tega znebiš".

Prebivalci se bojijo, da bi lahko občina in Salonit sporna ravnanja prikrila tudi v prihodnje. "Kako naj namreč zaupamo nekomu, ki je vedel za leto in pol trajajoče težave, ki bi lahko vplivale na naše zdravje, a nam ni povedal zanje," je izpostavil Stegel.

Salonit Anhovo: Kakovost pitne vode je nadzorovana in ustrezna

V Salonitu Anhovo odgovarjajo, da so današnje navedbe "nerealne, neverodostojne in nepravilne". Kot so zapisali v izjavi za medije, podatki in meritve kažejo, da je Soča čista in je tudi v tem geografskem delu dobre kakovosti - "nasprotno s trditvami nekaterih civilnih iniciativ, da je reka Soča za pripravo pitne vode neustrezna".

Podatki in meritve po njihovih navedbah kažejo, da je kakovost pitne vode nadzorovana in ustrezna - "nasprotno s trditvami nekaterih civilnih iniciativ, da je kakovost pitne vode slaba". "Vodarna Močile že od leta 1977 zagotavlja ustrezno pitno vodo za zaposlene in okoliško prebivalstvo. Aprila 2016 je bila na občini potrjena strategija zagotavljanja pitne vode, ki predvideva posodobitev vodarne. Strategijo so takratni svetniki podprli. Med odločevalci so bili tudi sedanji člani civilnih iniciativ," so izpostavili.

Oba vodna vira za vodarno sta po njihovih navedbah kakovostna in funkcionalna, vodovodne cevi pa so vgrajene v zavarovano betonsko kineto, to je hodnik z vgrajenimi cevovodi. Hodnik ščiti vgrajene cevi pred vsemi vplivi, so pojasnili.

"Celoten sistem hladilne vode nove cementarne, ki leži bolj severno, in meteorne vode je urejen na način, da je vodotok zaščiten pred onesnaženjem s sistemom lovilcev olj in z drugimi tehničnimi ukrepi. Uvedeni so postopki v primeru nastanka izrednih razmer, na primer razlitij olja. Lokacija in izvedba črpanja vode iz Soče ter vmesni bazen načrpane vode preprečujejo kakršenkoli vdor olja v sistem priprave pitne vode," so zagotovili.