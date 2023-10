Znesek na poplavni nogometni tekmi višji še za 200.000 evrov

"Od vsega začetka nam je bilo najpomembnejše sporočilo ljudem, da niso sami," je povedala Ines Najvirt , vodja Čeferinovega kabineta. Vesela je, da bodo lahko številnim pomagali in jim vsaj nekoliko olajšali situacijo, v kateri so se znašli. Po njenih besedah so bili tudi vsi igralci, ki so prišli, navdušeni nad Slovenijo.

Mesec dni po izjemno odmevni dobrodelni tekmi so organizatorji tekme in predstavniki fundacije Preprosto blizu sklicali novinarsko konferenco, da bi potegnili črto pod dogodkom.

Soorganizator Tomaž Ambrožič je pojasnil, da se je zbiranje tudi po končani nadaljevalo. Znesek so tako povečali še za dobrih 200.000 evrov, predvsem na račun donacij podjetij in fizičnih oseb iz tujine ter Slovenije. Končna številka je tako 3.716.185 evrov. Od tega zneska približno 10 odstotkov zbranih sredstev predstavljajo poslala SMS-sporočila, 12 odstotkov prodane vstopnice, kar 78 odstotkov pa donacije. Več kot polovica omenjenih donacij je prišla iz tujine. "Zanimivo je kar 55 odstotkov teh donacij prišlo iz tujine, 45 pa iz Slovenije, kar potrjuje, da je ta dogodek dosegel veliko odmevnost v tujini," je navedel. Dodal je, da se je treba zahvaliti predsedniku Uefe, saj tudi zaradi njega Slovenci uživamo velik ugled ne samo v Sloveniji, pač pa tudi v svetu. Dodal je, da je bilo vliko je bilo takih, ki so donirali tudi po 100.000 evrov, vendar želijo ostati anonimni.

Ambrožič je še pojasnil, da je bila tekma velik organizacijski zalogaj, zato bo 82.000 evrov z DDV-jem namenjenih pokrivanju tistih stroškov, ki jih niso uspeli pokriti.

Andrej Vodušek se je v imenu fundacije zahvalil vsem, ki so donirali. "Do včerajšnjega dneva smo s sredstvi, zbranimi z nogometno tekmo pomagali že 296 posameznikom, v skupni vrednosti 1.548.000 evrov. Prošnje obdelujemo dnevno, zato ta številka raste iz dneva v dan," je dejal.

Pomoč je razdeljena po treh kategorijah, ki so bile oblikovane že po radijskem poplavnem maratonu: do zneska med 8000 in 15.000 evri so upravičeni tisti, ki jim je voda prebivališče popolnoma uničila. Med 2000 in 5000 evri lahko dobijo tisti, ki jim je poplavilo bivalne prostore, tisti, ki jim je poplavilo denimo garaže ali kleti, pa so upravičeni do zneska v višini 2000 evrov. "To so kriteriji, po katerih delimo. Včasih se morda komu zdijo nizki, vendar vedeti moramo, da imamo trenutno 1104 prosilce pomoči. Če seštejete in rečete, da v povprečju delimo od 5000 do 6000 evrov, to pomeni pet, skoraj šest milijonov sredstev," je razložil Vodušek, ki je prenesel tudi zahvale vseh, ki so jim že pomagali.

Tekma, na kateri rezultat ni bil pomemben

15. septembra je v Stožicah po enajstmetrovkah s 5:4 zmagala ekipa modrih pod trenersko taktirko Matjaža Keka in kapetansko Paola Maldinija, a bolj kot rezultat tekme je bil pomemben rezultat večera. Nogometaši so se na zelenico sprehodili skupaj z otroki iz mengeškega vrtca, ki so jih iz poplavljene stavbe takrat nosili gasilci.