Zaposleni na CSD Bežigrad: 'Vodstvo nas ponižuje, odpovedi je vse več'

Čeprav naj bi jim bilo na januarskem sestanku obljubljeno, da premeščanj ne bo več ter da bodo skušali popraviti vzdušje v kolektivu, se, kot so zapisali, "do danes ni spremenilo popolnoma nič" . Da imajo radi svoj poklic, a da zaradi vsega omenjenega v službo vsak dan prihajajo "s težkim srcem" , so še dodali.

Neugodne razmere in slabo vzdušje v kolektivu naj bi botrovali k odpovedim, ki so v zadnjih mesecih številčne, izpostavljajo.

Prav tako so opozorili, da nekatera strokovna dela na njihovi enoti opravljajo osebe, ki za to nimajo ustrezne izobrazbe. Pa da imajo nenapovedane sestanke v času uradnih ur: "Stranke pa medtem čakajo pred vrati."

Da od vodstva doživljajo ponižanja, so med drugim zapisali. Po njihovih besedah jih moti predvsem to, da morajo delati na več področjih hkrati. "Prihaja do zmede, ker ne vemo več, kaj kdo dela, strankam ne znamo pojasniti, kdo dela na določenem področju in kdo koga nadomešča. Danes nekdo prevzame delo na nekem delovnem področju, naslednji dan so navodila že drugačna," navajajo.

Socialni delavci so zaradi omenjenih okoliščin preobremenjeni, a kot kaže, se je na CSD Bežigrad dogajalo marsikaj še pred koronakrizo. Da na svojo stisko opozarjajo že od letošnjega januarja, še preden je nastopila epidemija, so v pismu, ki so nam ga poslali, zapisali tamkajšnji zaposleni. A, kot navajajo, jim vodstvo z direktorico CSD Bežigrad Anjo Osojnik na čelu ne želi prisluhniti.

Da na centrih za socialno delo pregorevajo, smo poročali že pred časom. Zaposleni na enoti Bežigrad so priznali, da družinam, ki nujno potrebujejo denar, ne morejo zagotoviti odločb v zakonsko predpisanem roku, saj je vlog v zadnjih tednih in mesecih, ko se je zaradi koronakrize močno zvišala brezposelnost, enostavno preveč. Vodstvo omenjenega centra pa je pojasnilo, da se je za približno 35 odstotkov povečalo število vlog za izredno denarno pomoč, od uporabnikov dobijo za okoli 40 odstotkov več klicev in okoli 30 odstotkov več elektronske pošte.

V letošnjem letu štiri odpovedi, dve delavki so premestili v drugo enoto

"Na enoti Bežigrad, vse od januarja, ko so svojo stisko izrazili zaposleni, aktivno urejamo procese dela ter izvajamo aktivnosti za zagotovitev učinkovitejše organizacije in posledičnega izboljšanja vzdušja v kolektivu. Trenutno smo dodatno organizacijsko in strokovno pomoč zagotovili tistim področjem, ki so zaradi narave dela to najbolj potrebovala. V prihodnje pa so predvidene tudi dodatne aktivnosti ter pogovori z zaposlenimi, ki bodo pripomogli k postopnemu in strukturiranemu izboljšanju delovanja enote,"na kritike odgovarja direktorica CSD Bežigrad Anja Osojnik.

Dodala je, da pritožbe zaposlenih jemljejo resno. "Nanje se ažurno odzivamo in jih sproti rešujemo. Zaposlene redno obveščamo o poteku aktivnosti, ki so namenjene izboljšanju odnosov in organizaciji dela," zagotavlja.

O premeščanjih delavcev na različna delovna področja pravi, da je to"v primerih večjega števila odsotnosti nujno potrebno za zagotavljanje nemotenega dela z uporabniki".

Sicer pa so v letu 2020 na enoti Bežigrad odpoved dale štiri osebe, dve pa sta se zaposlili v drugi notranji organizacijski enoti, je še povedala Osojnikova.