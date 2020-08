Obsodbe in zahteve po opravičilu po žaljivem tvitu o 'leglu feministk na CSD-jih'

Jakopinov tvit so ostro obsodili tudi V Sindikatu centrov za socialno delo Slovenije SINCE07 in varuha človekovih pravic Petra Svetino pozvali k obsodbi zapisa. Prepričani so, da gre za kršenje ustavne pravice do osebnega dostojanstva in za sovražni govor, nedostojen kogarkoli, še posebej pa visokega uslužbenca MNZ.

Strokovni delavci v CSD kljub že tako težki situaciji v procesu reorganizacije in kadrovski podhranjenosti veliko prispevajo k zmanjševanju stisk ranljivih skupin državljanov, je ob tem v zapisu za STA opomnil Kolbl. Svoje delo opravljajo z visoko stopnjo strokovnosti, odlikuje pa jih skrb za pomoč sočloveku. Ob svojem delu sledijo visokim etičnim in moralnim standardom ter empatiji za delo z ljudmi v stiski, je dodal.

Notranje ministrstvo: Izjava skrajno neprimerna, od nje se distancirajo

Z MNZ so v sredo sporočili, da zagovarjajo spoštljivo in dostojno komunikacijo. Ocenili so, da je bila konkretna objava njihovega uslužbenca skrajno neprimerna in da se od nje distancirajo. Dodali so, da Jakopin pri svojem delu ne razpolaga in ne dostopa do osebnih podatkov zaposlenih v CSD.

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so navedli, da obsojajo psihično, fizično in verbalno nasilje, da je takšna komunikacija neprimerna in da je na mestu opravičilo zaposlenim v CSD.