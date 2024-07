Policija zaradi smrti sedemmesečne dojenčice ovadila eno osebo

Policijska preiskava je zdaj tudi končana. Kaj so torej prve ugotovitve Policije? Na Policijski upravi Murska Sobota so potrdili, da so preiskavo tega primera končali. Zaradi kaznivega dejanja povzročitve smrti iz malomarnosti so kazensko ovadili eno fizično osebo, za tako dejanje pa je zagrožena zaporna kazen od pol leta do pet let. Drugih podrobnosti zaradi varstva osebnih podatkov Policija ne razkriva.

Po smrti deklice se je izkazalo, da patronažna služba dojenčice ni niti enkrat obiskala. Odločitev, ali bodo zdravstveni dom oziroma patronažno službo obvestile, je namreč odvisna od vsake porodnišnice posebej oziroma jo te v večji meri prepuščajo kar materam.

Družino že od septembra lani obravnava tudi Center za socialno delo Pomurje, po tragičnem dogodku pa so začeli še z nadzorom nad izvajanjem starševske skrbi. "Spremljamo predvsem skrb staršev za zdravje otrok, bivalne pogoje družine in ali otroci redno obiskujejo šolo in vrtec. V družini smo prisotni tedensko in pa redno sodelujemo z vsemi institucijami, ki družino obravnavajo," pove Sandra Babič, direktorica CSD Pomurje.

"Starša zaenkrat vse te ukrepe in pomoč centra sprejemata in sledita našim usmeritvam, tako da trenutno pogojev za izrek ali predlog za izrek strožjega ukrepa po družinskem zakoniku ne ugotavljamo," še dodaja.

Prav po smrti sedemmesečne dojenčice in po opozarjanju patronažnih sester, Nacionalnega inštituta za javno zdravje in tudi varuha človekovih pravic se je ministrstvo za zdravje odločilo urediti sistem – torej poenotiti prakse obveščanja patronažnih služb po odpustu porodnic iz porodnišnic. Sistemska rešitev naj bi zaživela prihodnje leto.