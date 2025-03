Direktorica CSS in vodstvo SDH pregledali nov poslovni načrt

Direktorica škofjeloškega invalidskega podjetja CSS, ki ga je Slovenski državni holding še nedavno v imenu države želel likvidirati, se je sestala z vodstvom SDH na čelu z Žigo Debeljakom. Pregledali so nov poslovni načrt CSS, ki zaposluje 19 invalidov, in po besedah direktorice prejeli veliko domače naloge, od katere je odvisna nujno potrebna dokapitalizacija podjetja. Po obsežni intervenciji sindikata obrti, dela politike in tudi medijev, je vlada naposled pristala na spremembo strategije upravljanja državnega premoženja, ki bo v prihodnje bolje ščitila invalidska podjetja.