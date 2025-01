'Danes smo na dnu. Bitke za obstoj podjetja še ni konec, šele začenja se'

V oddajo je bil sicer povabljen tudi Žiga Debeljak, ki na vrhu SDH bdi nad 12 milijardami davkoplačevalskega denarja, vendar je sodelovanje v oddaji zavrnil, saj bodo, kot so zapisali v SDH, zahtevo za preklic sprejete odločitve o uvedbi likvidacijskega postopka lahko komentirali, ko ga bodo preučili in se opredelili do nadaljnjih aktivnosti v zvezi s tem.

Ana Čermelj, generalna sekretarka Sindikata obrti in podjetništva Slovenije, je povedala, da bodo sedaj delavci, in tudi ona, lahko bolj mirno spali. "Predvsem pa je pomembno, da smo s tem preprečili razvoj škodljivih praks, ki bi lahko postale precedens."

Tudi ministru za delo se je danes "odvalil velik kamen od srca". Prepričale so ga dve stvari, naprej zagotovila lokalnih podjetnikov, ki so pripravljeni pomagati tako z naročili kot z avansi. "Ter to, da sem slišal, medtem ko smo sestankovali, da direktor v tovarni prodaja stroje. To me je pa tako razjezilo, da sem se odločil, da je danes temu treba narediti konec." Tudi sindikatu so se iste stvari zdele nesprejemljive, je potrdila Čermeljeva. "Zdelo se nam je nepredstavljivo, da na eni strani rešujemo delovna mesta in službe invalidov, na drugi strani pa nekdo, ki bi moral početi to, kar smo mi počeli, ruši njihovo dostojanstvo in delovna mesta."

Mesec je poudaril, da direktor opravlja že tretji mandat. "Že v drugem mandatu je podjetje tonilo v rdeče številke. Kljub temu so potrdili še tretji mandat in dva meseca za tem je predlagal likvidacijo. Ta mandat je dobil z nalogo oz. ob zavedanju, da bo podjetje likvidiral. To se mi zdi nezaslišano. Na mesto bi morali imenovati nekoga, ki ima podjetje namen rešiti in ne potopiti."

Minister je poudaril, da je potrebno najti človeka, ki bo to podjetje postavil na noge. "Danes smo na dnu. Te bitke še ni konec. Bitka za obstoj podjetja se sedaj šele zares začenja. Najprej je treba zamenjati direktorja, vlada mora najti način, da podjetje dokapitaliziramo in potrebno je najti naročila za to podjetje v Sloveniji."

Čermeljeva se je odzvala tudi na preklicano vabilo na sestanek z SDH. "Odpoved sestanka daje jasen vtis, da neke iskrene namere reševanja tega invalidskega podjetja, ni bilo." Mesec ob tem pravi, da bi od upravljalca državnega premoženja pričakoval, da odkrito komunicirajo v javnosti. "To, da se sploh ne javljajo, da direktor enkrat ni prišel na televizijo pojasnit, zakaj to počne, je nezaslišano. Ta situacija z odpovedjo sestanka mi govori samo to, da so želeli gospo Čermelj za zaprtimi vrati prepričati, da nima prav."

Minister za delo je dejal, da bo na naslednji seji vlade predlagal, da se zamenja likvidacijski upravitelj ter da se pripravi predlog vrhu SDH, da začne firmo reševati. "In da se pripravi ustrezen sanacijski načrti, ki ga tukaj ni bio," je dodala Čermeljeva.