CT glave pokazal izboljšanje, po 14 dneh 19-letnik zapustil UKC Ljubljana

Da je v Poreču pretepeni 19-letnik v četrtek zapustil ljubljanski UKC, je za Slovenske novice potrdil njegov odvetnik Duško Miočić . Najstnikovo zdravstveno stanje je po besedah Miočića precej boljše, kot je bilo pred dnevi. Čez teden dni ima sicer predviden naslednji zdravniški pregled.

Odvetnik je dodal, da trenutno potekajo zaslišanja prič. Državno tožilstvo v Pazinu je tako v petek zaslišalo štiri slovenske državljane, ki so bili v noči s 24. na 25. julij, ko je bil 19-letni Vrhničan pretepen, skupaj z njim.

Pet napadalcev, starih od 21 do 50 let, od skupaj sedmerice osumljenih zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja v priporu. Šlo naj bi za varnostnike, ki so v nočnem klubu Saint and Sinner brez dovoljenj in licenc na črno delali pod domnevnim vodstvom 40-letnega profesionalnega borca in nekdanjega hrvaškega reprezentanta Denisa Vojnikovića, še navajajo Slovenske novice.