Slovenija

CT glave pokazal izboljšanje, po 14 dneh 19-letnik zapustil UKC Ljubljana

Ljubljana/Poreč, 09. 08. 2025 10.43 | Posodobljeno pred 22 minutami

Avtor
STA , M.P.
V Poreču pretepenega 19-letnika z Vrhnike so po 14 dneh hospitalizacije odpustili iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Nedavni CT glave je namreč pokazal izboljšanje, naslednji zdravniški pregled pa je predviden čez teden dni.

Da je v Poreču pretepeni 19-letnik v četrtek zapustil ljubljanski UKC, je za Slovenske novice potrdil njegov odvetnik Duško Miočić. Najstnikovo zdravstveno stanje je po besedah Miočića precej boljše, kot je bilo pred dnevi. Čez teden dni ima sicer predviden naslednji zdravniški pregled.

Pretep 19-letnika v Poreču
Pretep 19-letnika v Poreču FOTO: POP TV

Odvetnik je dodal, da trenutno potekajo zaslišanja prič. Državno tožilstvo v Pazinu je tako v petek zaslišalo štiri slovenske državljane, ki so bili v noči s 24. na 25. julij, ko je bil 19-letni Vrhničan pretepen, skupaj z njim.

Pet napadalcev, starih od 21 do 50 let, od skupaj sedmerice osumljenih zaradi ponovitvene nevarnosti ostaja v priporu. Šlo naj bi za varnostnike, ki so v nočnem klubu Saint and Sinner brez dovoljenj in licenc na črno delali pod domnevnim vodstvom 40-letnega profesionalnega borca in nekdanjega hrvaškega reprezentanta Denisa Vojnikovića, še navajajo Slovenske novice.

Preberi še Pretepi v klubu Saint and Sinner: junija tam napadli tudi 17-letnega Slovenca

Po poročanju hrvaških medijev so Slovenca v noči s 24. na 25. julij pred nočnim klubom v Poreču brutalno pretepli prav varnostniki. Tožilstvo sumi, da so ga večkrat udarili v glavo in ga brcali z namenom, da bi ga hudo poškodovali. Pozneje naj bi ga odnesli v bližnjo ulico in ga tam pustili nezavestnega.

Zaradi hudih poškodb se je 19-letnik najprej zdravil v puljski bolnišnici, zatem pa so ga prepeljali v ljubljanski UKC. Njegova mati je že napovedala tožbe.

poreč pretep slovenec varnostniki ukc ljubljana
