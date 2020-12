'Čudež v Prlekiji': Monolit se je pojavil tudi v Sloveniji

Kot poroča prlekija-on.net, je objekt visok približno 3 metre in ima tri, okoli 50 centimetrov široke stranice. Kako se je znašel tam in kdo ga je postavil, zaenkrat ni znano. Portal še poroča, da naj bi se podoben objekt pojavil tudi v Kamnici pri Mariboru.

Prvi monolit se je pojavil 18. novembra v puščavi v ameriški zvezni državi Utah. Na skrivnosten pojav se je odzvalo ogromno število spletnih navdušencev, nekateri pa so se odpravili v iskanje. Pojavile so se tudi številne teorije zarote, med katerimi so bile najpopularnejše tiste o obisku nezemljanov. Deset dni za tem je objekt izginil, odstranili naj bi ga domačini, ki so se bali navala turistov.

Kmalu zatem pa so se začeli pojavljati novi, in sicer v Kaliforniji ter tudi v Romuniji. Včeraj je odgovornost prevzel umetniška skupina iz Santa Feja Most Famous Artist in dodala, da se nekje nahaja še četrti monolit, ki so ga izdelali. Težko bi bilo verjeti, da je železna struktura, ki je vzniknila v Prlekiji, njihovo četrto delo. Pa vendar, kdo je avtor slovenskega monolita?