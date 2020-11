Čudež v Sloveniji! Slovensko podjetje, ki v teh težkih časih lajša življenja več 10.000 Slovencem

Zaostrovanje ukrepov za zajezitev širjenja novega koronavirusa je vplivalo na vse nas. Razlika je le v tem, da so ukrepi na nekatere izmed nas vplivali bolj kot na druge. Med bolj prizadetimi so bili nedvomno tudi številni uporabniki kontaktnih leč in korekcijskih očal, ki so zaradi težjega dostopa do številnih optik čez noč ostali brez možnosti nakupa kontaktnih leč ali korekcijskih očal.

Dober vid in jasen cilj še nikoli nista bila tako pomembna icon-link Moje-lece.si FOTO: Arhiv ponudnika Za izhod iz krize je vid izjemno pomemben, saj je nujno potrebno, da dobro vidimo situacijo okoli sebe in imamo jasno določene cilje. Poleg tega pa je vid za veliko število ljudi najpomembnejše čutilo, zato bi v primeru, da bi uporabniki kontaktnih leč ostali brez njih, to nedvomno izjemno slabo vplivalo na samo kakovost njihovega življenja. Zahvaljujoč spletni trgovini moje-lece.si do tega ne bo prišlo. Spletna trgovina moje-lece je, kot že ime samo pove, najbolj znana po kontaktnih lečah. V svoji široki ponudbi ponujajo kontaktne leče preverjene kakovosti vseh svetovno priznanih proizvajalcev, kot so Carl Zeiss, TopVue, Acuvue in ostali. Poleg največje ponudbe kontaktnih leč v Sloveniji je še bolj privlačno dejstvo to, da so vse leče cenovno izjemno ugodne, zagotavljajo pa vam tudi ekspresno hitro dostavo. V večini primerov uporabniki svoje leče dobijo že naslednji delovni dan, kar je za razliko od optik, kjer je velikokrat na svoje leče potrebno čakati več dni ali tednov seveda izjemna prednost. Ne uporabljate kontaktnih leč in raje nosite korekcijska očala? Ne skrbite, tudi za vas je poskrbljeno. Korekcijska očala za vso družino Pred tremi leti si najverjetneje niste mogli predstavljati, da bi lahko na spletu kupili kompletna korekcijska očala. Zdaj je to mogoče, najboljša stvar pri vsem tem pa je to, da je celoten postopek zelo enostaven in vam vzame le nekaj klikov. Če imate še vedno dvome za nakup korekcijskih očal preko spleta vam predstavljamo 4 prednosti, zaradi katerih se splača še enkrat razmisliti. 1) Prihranite do 75 % To, da z nakupom na internetu prihranite, ni več novost. Je pa novost ta, da pri nakupu očalih res konkretno prihranite v primerjavi s fizičnimi optikami! Cena kompletnih korekcijskih očal se začne že pri 19.80 €. Namesto da plačate več 100 € za nova korekcijska očala, si lahko na moje-lece.si za ta denar kupite več kot 5 korekcijskih o­čal. 2) Ogromna izbira Trenutno lahko na moje-lece.si izbirate med več kot 2000 okvirji svetovno najbolj priznanih blagovnih znamk. Možnost, da ne bi našli prava očala zase praktično ne obstaja. 3) Virtualno ogledalo Vse okvirje lahko preizkusite kar iz udobja vašega doma s pomočjo virtualnega ogledala, ki se nikoli ne zmoti ;). Preizkušanje očal z njim pa je enostavno, hitro in zabavno. 4) Očala so prilagojena za vsakega posameznika Leče za korekcijska očala so izdelane v EU. Vse očalne leče v ceni že vključujejo 5 brezplačnih nanosov, ki jih morate drugje doplačati. Ja, prav ste prebrali, za le 19.80 € si lahko zagotovite kompletna korekcijska očala s 5-imi dodatnimi nanosi. icon-expand https://www.moje-lece.si/ FOTO: Arhiv ponudnika Več kot 300.000 Slovencev in Slovenk redno uporablja kontaktne leče ali korekcijska očala, ta številka pa raste iz meseca v mesec. Zahvaljujoč spletni trgovini Moje-lece.si so kontaktne leče in korekcijska očala preverjene kakovosti končno na voljo tudi pri nas, prijetna nakupovalna izkušnja pa bo brez dvoma za vedno spremenila vaš način nakupovanja kontaktnih leč in korekcijskih očal. Naročnik oglasa je Vallis MG d.o.o.