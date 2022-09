Čudež za lase: s tem lahko končno ustavite izpadanje las!

Sezonsko izpadanje las, izpadanje las zaradi hormonskega neravnovesja po porodu, krožno izpadanje las, izpadanje las zaradi stresa in prebolelega covida – vzrokov je ogromno in vse moramo obravnavati resno. Izpadanje las je težava, ki je ne smemo zanemariti. Lotili smo se analize izdelkov proti izpadanju las, ki so na voljo na našem trgu ter ugotovili, kateri resnično delujejo.

Izpadanje las prizadene tako moške kot ženske. S tem problemom se vsaj enkrat v življenju sooči kar 70 % moških in 40 % žensk. Težave se lahko pojavijo že pred 30. letom starosti, hitrost izpadanja las pa se od posameznika do posameznika razlikuje. V jesenskem času je izpadanje las še močnejše, celo do te mere, da se na lasišču pojavijo že vidna mesta brez las. Če se tudi sami soočate s podobno težavo, brez panike, našli smo izdelek, ki vam bo pomagal.

icon-expand Derma-Luxehair tonik proti izpadanju las FOTO: Arhiv ponudnika

Kaj je najbolj pomembno, da lasje rastejo? Da lasje rastejo, je najpomembnejša dobra cirkulacija lasišča. Če je prekrvavitev lasišča dobra, bodo lasje dobili vse hranilne snovi, ki jih potrebujejo za aktivno rast in moč. Na samo prekrvavitev pa vpliva več dejavnikov: hrana, ki jo uživate, zadosten vnos vode v telo, uživanje vitaminov, kvaliteta spanja ter spopadanje s stresnimi situacijami. Izjemnega pomena je, da živite zdravo in da spremenite življenjske navade, če le te niso najboljše. Ko so na lasišču že vidni znaki izpadanja las ali celo plešavosti, je čas, da se začnete s težavo in lasmi aktivno ukvarjati. Potrebovali boste učinkovite izdelke za lase, ki bodo direktno delovali na sam problem.

Delujte lokano Na trgu je veliko izdelkov proti izpadanju las. Mi vam priporočamo izdelke slovenskega podjetja Derma-Luxe Cosmetics, ki so specializirani prav za to področje. Derma-Luxehair linijo proti izpadanju las sestavljajo štirje izjemni in dokazano učinkoviti izdelki: šampon proti izpadanju las, tonik proti izpadanju las, serum za rast las in iglični valjček za aktivno masažo lasišča. Posebno pozornost bomo namenili toniku proti prvim vidnim znakom izpadanja las aj je prvi takšen izdelek na slovenskem trgu. Izdelek v pršilu nanesite neposredno na problematičen del lasišča. Embalaža v spreju omogoča izjemno enostavno in ciljno nanašanje izdelka, sama formula pa aktivno preprečuje že vidno in močno izpadanje las. Tonik vsebuje skrbno izbrane sestavine, združene v neverjetno formulo, ki ustavi izpadanje las, podpira rast novih las, krepi lase in podaljšuje cikel rasti las. Izboljša samo mikrocirkulacijo lasišča, kar pomeni, da lasje prejmejo več potrebnih hranilnih snovi, ki so potrebne za rast las, in pripomore k močnim, zdravim lasnim koreninam.

Enostavna vendar intenzivna terapija za lase Derma-Luxehair tonik proti vidnim znakom izpadanja las nanesite na čisto lasišče enkrat na dan in ga dobro vmasirajte v lasišče. Priporočamo sočasno uporabo Derma-Luxehair šampona proti izpadanju las ter igličnega valjčka, s katerim boste dodobra zmasirali lasišče in tako omogočili, da bo tonik globlje prodrl v lasne korenine in še hitreje deloval. Iglični valjček za masažo lasišča z iglicami prebije do globljih plasti kože na predelu lasišča in pospeši mikrocirkulacijo oz. boljšo prekrvavitev. Vse tri izdelke najdete v izjemno ugodnem setu proti izpadanju las. Vsi izdelki so klinično testirani in dokazano učinkoviti.

Preprečite izpadanje las in privarčujte Samo naši zvesti bralci lahko vse izdelke proti izpadanju las in za nego las kupite 15 % ceneje. Uporabite kodo LASJE15 za 15% POPUST. Izdelke proti izpadanju las lahko naročite TUKAJ ali pa pri prijaznih Derma-Luxovih svetovalkah na telefonski številki 041 782 200. Derma-Luxehair izdelki proti izpadanju so na voljo v spletni trgovini Derma-Luxe Cosmetics, v Dm prodajalnah in bolje založenih lekarnah po Sloveniji.

