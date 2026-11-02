Čudežna deklica z violino

Stara je komaj sedem let. A ko v roke vzame violino, bi težko verjeli, da glasba prihaja izpod rok tako mlade izvajalke. Noemi Markovič Funa je izjemen talent, v kratkem času je nanizala dosežke, ki jih mnogi gradijo leta. Zmagala je na številnih tekmovanjih, tudi v kategoriji precej starejših otrok.