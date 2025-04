Čudežni učinek pasje terapije

Da so živali naši najboljši terapevti, ni le pregovor, to potrjujejo tudi znanstvene študije. A kaj, če bi svojega psa lahko pripeljali kar v šolo? V ljubljanskem Biotehničnem izobraževalnem centru to ni le ideja, ampak resničnost, saj dijaki svoje štirinožne prijatelje vključujejo v pouk. Na Dolenjskem pa pasji terapevti razveseljujejo stanovalce Doma starejših v Trebnjem in dokazujejo, da ena tačka res lahko naredi veliko razliko.