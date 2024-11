Čudovita ideja za vašo jesensko pustolovščino!

Pomurje, regija na stičišču Slovenije, Avstrije, Madžarske in Hrvaške, je raj za ljubitelje narave, kulture in pristne, domače kulinarike, ki prebudi brbončice in ogreje srce. Kljub svoji umirjeni naravi skriva nešteto priložnosti za nepozabna doživetja. Jesen je idealen čas, da odkrijete vse lepote regije na skrajnem severovzhodu naše dežele, ki se v tem obdobju obarva v tople, zlato-rjave odtenke. Pomurje vas bo navdušilo s svojo raznolikostjo in pristnostjo, saj ponuja možnosti tako za aktiven oddih kot tudi umirjeno sprostitev. Krompirjeve počitnice so pravi čas, da odkrijete skrita obmejna območja, kjer številne naravne in kulturne znamenitosti potrpežljivo čakajo, da jih raziščete.

Vaša jesenska pustolovščina se lahko prične z obiskom interaktivnega doživljajskega parka Expano v Murski Soboti. Nahaja se tik ob Soboškem jezeru in ponuja virtualno doživetje, ki vas popelje po raznoliki ponudbi Pomurja. V Expanu boste na enem mestu izvedeli več o naravi, kulturi, zgodovini ter turističnih zanimivostih in kulinarični ponudbi regije. Večpredstavnostne izkušnje, zanimive razstave in multimedijske vsebine vam bodo omogočile, da Pomurje doživite na edinstven način ter izdelate načrt za popolni izlet po tem slikovitem območju. Ko boste raziskali vse, kar Expano ponuja, je čas, da se podate na pot in v živo spoznate lepote regije.