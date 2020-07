Čudovite fotografije zasneženega Triglava poleti

Letno slovenske gore obišče med dva in tri milijone planincev. Ker bomo počitnice po pričakovanjih večinsko preživeli v Sloveniji, planinci in reševalci pričakujejo, da bo šlo v hribe in gore še več ljudi. Pomembno je, da se prej seznanimo tudi z vremensko napovedjo. Čeprav je poletje, je vrh Triglava, kot je razvidno na spodnjih fotografijah, zasnežen.

Agencija RS za okolje je za gorski svet v nedeljo napovedala spremenljivo do pretežno oblačno in ponekod megleno vreme. Pojavljale se bodo krajevne padavine, deloma plohe. Pihal bo šibak severni veter. Temperatura na 1500 metrov bo okoli 13, na 2500 metrov pa okoli 6 stopinj Celzija. V soboto so se nad 2400 metri pojavljale tudi snežne plohe. icon-expand FOTO: Rok Leben icon-chevron-left icon-chevron-right Eno od osnovnih navodil in opozoril reševalcev je: ne precenjujte svojih sposobnosti. Turo prilagodite sposobnostim in kondiciji najmanj pripravljenega člana skupine, dobro se pozanimajte, pri relevantnih virih, kakšna je težavnost poti. Letos so mnogi telesno manj pripravljeni kot prejšnja leta, prav tako je pričakovati, da bo v hribe šlo več začetnikov in kondicijsko slabše pripravljenih ter varnostnih pravil v gorah nevajenih planincev. Policisti opozarjajo na veliko previdnost v gorah in apelirajo na obiskovalce gora, naj bodo zelo odgovorni in naj ne tvegajo na nobenem koraku. Največjo nevarnost predstavljajo zdrsi, padajoče kamenje in odlomi skal. PREBERI ŠE Greste kmalu v hribe? Kako varno v gore?