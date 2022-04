Čudoviti apartmaji pri Zadru čakajo nove lastnike

Ustvarite si čudovito morsko pravljico: nedaleč od Zadra, v malem kraju Petrčane, se tik ob morju prodajajo udobni in moderni apartmaji.

icon-expand FOTO: Stoja Trade icon-chevron-left icon-chevron-right

Si predstavljate, da bi vas vsako jutro zbudilo šumenje morja, da bi se lahko že pred jutranjo kavo odpravili na poživljajoč sprehod ob obali in da bi prav vsak večer lahko uživali ob prečudovitem sončnem zahodu – prav takšnem, ki vam jih ponujajo v najbolj slikovitih turističnih razglednicah? Sanje se lahko tudi uresničijo. Novo apartmajsko naselje Sunnyside na čudoviti lokaciji ob hrvaški obali ima vse lastnosti popolnega počitniškega oddiha in idealnega pobega pred vsakdanjikom.

icon-expand

Blizu Slovenije in hkrati tako daleč od mestnega vrveža Apartmajsko naselje Sunnyside odlikuje predvsem izjemna lokacija, saj je v umirjenem turističnem kraju Petrčane, nedaleč od Zadra. Postavljeno je tik ob morju in zato zagotavlja izjemno bivalno izkušnjo – tako za hitre pobege ob koncu tedna kot za daljšo večmesečno bivanje.

Ste vedeli, da so bile Petrčane zaradi ugodne geografske lege med dvema polotokoma, blagodejnega podnebja, rodovitne zemlje in izvirov sladke vode že od prazgodovine prijetno območje za bivanje? Z letnim povprečjem 130 sočnih dni upravičijo sloves prijetnega sredozemskega podnebja.

Naselje je iz Slovenije hitro dostopno, iz Ljubljane boste na primer potrebovali le dobre štiri ure vožnje po avtocesti oziroma še manj, ko bo Hrvaška sprejeta v schengensko območje. To se zna zgoditi zelo kmalu, po ocenah poznavalcev morda že v drugi polovici letošnjega leta. To bo vsekakor v marsičem poenostavilo in pospešilo potovanje na Hrvaško, zaradi česar bodo nepremičnine na Hrvaškem še bližje. Obenem pa bo destinacija postala še bolj zanimiva za tujce.

icon-expand

Pravijo, da je pri nakupu nepremičnine lokacija ključna. In prav to je glavni adut naselja Sunnyside. Petrčane, kjer je naselje, so od Zadra oddaljene 14 kilometrov. So tudi izvrstno izhodišče za vse ljubitelje gibanja v naravi, saj so v Zadarski županiji najbolj znani hrvaški narodni parki, kot so Plitviška jezera, Kornati, slapovi Krke, Paklenica in Severni Velebit, ki sodijo med Unescova zaščitena območja biosfere. Potem sta tu še naravna parka Vransko jezero in Telašćica na zahodu Dugega otoka. Vsekakor ogromno priložnosti za različno rekreacijo, od pohodništva, kolesarstva do jadranja in morskih športov.

Naselje z nadstandardnimi storitvami Moderno zasnovani apartmaji zagotavljajo izjemno udobje v vseh letnih časih. Vgrajena klimatska naprava poleti skrbi za ustrezno hlajenje, pozimi pa za gretje prostorov, zato so apartmaji uporabni vse leto in ne samo poleti. Vsak apartma je opremljen in ima tudi lastno označeno parkirno mesto. Pri opremljanju stanovanj so bili arhitekti pozorni na to, da boste imeli novi lastniki na voljo popolno udobje in vse, kar je potrebno za brezskrben oddih na morju. Vsak apartma ima tako popolnoma opremljeno kuhinjo, jedilnico z dnevno sobo, eno in ali dve spalnici, kopalnico s prho ali kadjo, sušilcem za lase, televizorjem s satelitskimi programi, brezplačni wi-fi in sef.

icon-expand Zadar apartmaji FOTO: Stoja Trade

icon-expand Zadar apartmaji FOTO: Stoja Trade

icon-expand Zadar apartmaji FOTO: Stoja Trade

icon-expand Zadar apartmaji FOTO: Stoja Trade

icon-expand Zadar apartmaji FOTO: Stoja Trade

icon-expand Zadar apartmaji FOTO: Stoja Trade

Preverite ponudbo prostih apartmajev in pošljite povpraševanje. Naselje je zaprtega tipa, zato ima svojo recepcijo, ki deluje vse leto, ter je varovano z video nadzorom in varnostniki. Na voljo je tudi raznovrstna nadstandardna ponudba, kot so uporaba skupnega bazena, fitnesa in savne. Lastniki boste lahko uživali tudi ob odlični gostinski ponudbi: v naselju je tudi restavracija, na bližnji plaži pa bar, kjer se lahko dogovorite za storitev polpenziona.

icon-expand Čez dan boste nekaj zamahov opravili v urejenem bazenu in poležavali na udobnih ležalnikih. FOTO: Stoja Trade

Spoznajte naselje Sunnyside

Naselje apartmajskih hiš

- Tipi apartmajev: tip A – 1 soba, 45 m2; tip B – 2 sobi, 45 m2; tip C - 2 sobi, 55 m2; tip D – 2 sobi, 65 m2; tip E – 2 sobi, 70 m2 (pokličite in preverite razpoložljivost) - Parkirna mesta pred objektom - Cene: od 135.149 do 279.271 evrov. - Lokacija: Sunnyside Petrčane, Zadar - Spletna stran projekta: https://sunnysidezadar.si/

Nakup apartmaja kot pametna investicija Zakaj je zdaj pravi čas za investicijo v nepremičnine na Hrvaškem? Naša južna soseda se namreč že intenzivno pripravlja na sprejem evra, ki bo nadomestil domačo valuto, hrvaško kuno. Če bo šlo vse po njihovih načrtih, bomo od 1. januarja 2023 naprej na Hrvaškem plačevali samo še z evri, tako kot pri nas. Sprejetje Hrvaške v evroobmočje bo vsekakor marsikaj poenostavilo, saj bo, če ne drugega, odpadlo nadležno menjavanje valut in preračunavanje cen.

Po sprejetju Hrvaške v evroobmočje bodo cene nepremičnin dodatno narasle, k čemur bo gotovo prispeval tudi načrtovani sprejem Hrvaške v schengensko območje. Zato je zdaj pravi čas za nakup nepremičnine na Hrvaškem.

Obenem pa prihod evra pomeni tudi podražitve, zato strokovnjaki priporočajo, da se za morebitne nakupe nepremičnin na Hrvaškem odločite, dokler so cene še v hrvaških kunah. Po sprejetju v evroobmočje bodo cene nepremičnin dodatno narasle, k čemur bo gotovo prispeval tudi načrtovani sprejem Hrvaške v schengensko območje, zaradi česar bo ta še bolj zanimiva tudi za tuje investitorje.

icon-expand Zadar apartmaji FOTO: Stoja Trade

icon-expand Zadar apartmaji FOTO: Stoja Trade