Prenovljena Cukrarna stopila na novo pot

Nekdanja tovarna sladkorja oziroma Cukrarna v Ljubljani bo v petek začela pisati zgodbo na nov list papirja. Po desetletjih propadanja bodo v prenovljenem 200 let starem objektu zopet zaživele kulturne, razstavne in izobraževalne vsebine. Danes so na to temo v njej pripravili prvo novinarsko konferenco. Predstavniki iniciative Ljubljana Odprto Mesto pa so ob tej priložnosti spisali javno pismo s 150 podpisniki, ki se kritično opredeljujejo do tega projekta Mestne občine Ljubljana.

icon-expand Prenovljena Cukrarna. Prenova se je začela 10. oktobra 2018. Rok za dokončanje del pa se je zamaknil za 7–8 mesecev. FOTO: Damjan Žibert

Skoraj 200 let stara stavba je propadala praktično od začetka 20. stoletja. Njena moč in pomen sta usihala zelo počasi. Skozi leta se je pojavljalo več idej, kaj bi lahko v stavbi zaživelo. Konec 80. let so celo nameravali v njej urediti nakupovalni center. Nekateri so menili, da bi jo bilo bolje porušiti in na prostoru zgraditi nekaj novega. A stavbo so nato v 90. letih spomeniško zaščitili. Ideja, da bi bil tukaj prostor za kulturo in izhodiščna točka za urbanizacijo tega dela mesta, pa je dozorela šele v zadnjem desetletju, o čemer smo pred časom podrobno pisali.

'Galerija Cukrarna zapolnjuje infrastrukturno in do neke mere vsebinsko vrzel za večje razstave v mestu Ljubljana' O pomenu Cukrarne v širšem kontekstu je na današnji novinarski konferenci spregovorila Mateja Demšič, vodja oddelka za kulturo na Mestni občini Ljubljana (MOL). Po njenih besedah je Cukrarna v današnji podobi del premišljene kulturne politike, saj je MOL že leta 2008 sprejela prvi strateški dokument, ki govori o strategiji razvoja kulture kot tudi o kulturnih politikah v mestu. Celotno območje – od centra Rog do Galerije Cukrarna – želijo regenerirati s kulturo in s pomočjo umetnosti ter skupnostnimi prostori.

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

Ko je pojasnila, bo pri tem sodelovalo ogromno deležnikov, ki so po svoji naravi zelo raznoliki. "Od posameznikov in posameznic, umetnikov in umetnic, ustvarjalk in ustvarjalcev, javnih kulturnih zavodov – ne samo kulturnih, ampak tudi drugih – nevladnih organizacij in drugih deležnikov. Posebno mesto tukaj dobivajo tudi mladi ustvarjalci in za njih se odpirajo nove priložnosti. Poudarek ni samo na programih, ampak tudi na samih fizičnih objektih, kako osmišljamo programsko ponudbo tudi na prostem – od prenovljenega Prekmurskega trga do parka na Ambroževem trgu in Poljanskega nasipa," je naštela in dodala, da bodo to uresničevali skozi vizualno umetnost in tako oblikovali kulturno industrijo. Ta prostor na MOL razumejo kot inovativni način povezovanja umetnosti in okoljskih tematik z namenom ustvarjanja prepoznavnega mestnega območja. "Galerija Cukrarna zapolnjuje vrzel, predvsem infrastrukturno, do neke mere tudi vsebinsko, za večje razstave v mestu Ljubljana," je strnila in dodala, da program, ki je pripravljen, obeta, da Cukrarna postane tudi ena izmed najpomembnejših točk umetnosti v Sloveniji in širši regiji.

icon-expand Cukrarna bo ponujala vpogled v sodobno umetnost. FOTO: Damjan Žibert

Dobrih 23 milijonov evrov vreden projekt Vodja službe za razvojne projekte in investicije na MOL Meta Gabron je orisala glavne mejnike pri investicijskih aktivnostih in gradbenih delih. Po njenih besedah je bilo projekt mogoče uresničiti zgolj zaradi trdne namere MOL, da oživi opuščeno območje Cukrarne in s tem vzpostavi novi mestni javni prostor. Ključni premik je po njenih besedah leto 2009, ko je MOL z Zavodom RS za varstvo kulturne dediščine ter širšo urbanistično in arhitekturno stroko pripravila strokovne podlage ter izvedla javni anonimni arhitekturni natečaj za celovito ureditev Cukrarne in Ambroževega trga z nabrežjem Ljubljanice. "Izbrana je bila najboljša rešitev avtorske skupine arhitektov Scapelab iz Ljubljane v kombinaciji s statičnim birojem ELEA iC," je pojasnila Gabronova. Gradbeno dovoljenje za prenovo Cukrarne je MOL dobila leta 2014, nadaljnje tri leta pa so inženirji intenzivno pripravljali izvedbeno fazo projektne dokumentacije, občinske službe pa potrebne recenzije, revizije ter investicijske dokumente za izvedbo kandidature za dodelitev sofinancerskih sredstev iz Evropskega kohezijskega sklada. "Spomladi 2018 smo z navdušenjem sprejeli sklep ministrstva za okolje in prostor o odobritvi finančnih sredstev v višini 13,5 milijona evrov," je dejala Gabronova. Sledil je javni razpis za izbor izvajalca gradnje. Izbrali so najugodnejšega ponudnika, podjetje Strabag, gradbene storitve. "Gradbo smo začeli oktobra 2018 in jo zaključili v manj kot treh letih," je povzela Gabronova. Dodala je še, da končni obračun izvedenih del še teče in bo pripravljen ob zaključku letošnjega leta: "Ocenjena končna investicija projekta je dobrih 23 milijonov evrov."

icon-expand FOTO: Damjan Žibert icon-chevron-left icon-chevron-right

'Pri Cukrarni gre za popolnoma novo vsebino v stavbi, ki je ohranila famozni obod z več kot 350 okni' Direktor Muzeja in Galerije mesta Ljubljana Blaž Peršin je izpostavil, da je Ljubljana na tak projekt čakala zelo dolgo časa: "Zadnji večji novi infrastrukturni projekt se je zgodil pred 40 leti, ko se je zgradil Cankarjev dom, kasneje smo priča zgolj prenovam in prizidkom. Pri Cukrarni pa gre za popolnoma novo vsebino v stavbi, ki je ohranila famozni obod z več kot 350 okni, notri pa je naseljena nova arhitekturna magična, hipnotična vsebina." Prav ta dvopolnost po besedah Peršina razkriva, kaj se bo v prihodnosti v Cukrarni dogajalo. "Gre za pomen sodobnih umetniških praks. To ne bo muzej, to bo platforma povezovanja, prikazovanja. Ne samo razstavljanja, prikazovanja sodobne umetnosti v dramaturškem smislu na različne načine. Sodobna umetnost danes potrebuje določeno infrastrukturo, na podlagi katere udejanja svoja znanja, kreacije in napore," je prepričan. Kot je pojasnil, je bilo diskusij s predstavniki različnih umetniških sfer veliko. Poskušali so izluščiti tisto, kar bo pomenilo novo priložnost za umetnike, tako domače kot tuje. Cukrarna bo delovala kot odprti javni prostor, znotraj katerega se bodo razvijale tudi kuratorske prakse. Povezovala se bo z različnimi festivali, umetniki, neodvisno sceno, je naštel Peršin. Ob tem je izpostavil, da je v projekt vsajena marsikatera želja snovalca sodobne umetnosti, da bodo umetniška vrata odprta – da bodo presojala kakovost z vključitvijo tudi tujih umetnikov in strokovnjakov. Prav tako so pomembni obiskovalci, saj so prav oni tisti, ki napolnijo prostor, je prepričan: "Gre za medgeneracijski dialog, za dostopnost razumevanja, kaj sodobna umetnost je in kaj pomeni v družbi, kakšna vprašanja in morda tudi odgovore ponuja."

icon-expand Direktor Muzeja in Galerije mesta Ljubljana Blaž Peršin je na današnji novinarski konferenci izpostavil, da je Ljubljana na tak projekt čakala zelo dolgo časa, 40 let. FOTO: Damjan Žibert

15 del različnih umetnikov na prvi razstavi v Galeriji Cukrarna z naslovom Čudovitost spomina Umetniška vodja Galerije Cukrarna Alenka Gregorič, ki je pripravila Čudovitost spomina, je zadovoljna, da je pred štirimi leti dobila možnost, da lahko vstopi v ekipo snovanja zgodbe Cukrarne. Ker je bila del vseh zagat in svetlih plati pri nastajanju celote, je lahko vse, kot pravi sama, "vključila v neko juho kuratorske zgodbe". Razmišljala je, da nas večina vidi Cukrarno kot hišo temnih zgodb, nesreč. "Po drugi strani jo vidimo zelo oranžno, ker nas je spremljala, ko je propadala, v opečnati barvi. Potem sem ugotovila, da se je vse obrnilo na glavo, saj je hiša postala bela. Arhitekti so mi rekli: Alenka, lahko jo razumeš tudi kot platno, ki ga je treba poslikati. Torej, opečnata barva gre v pozabo. Po drugi strani pa sem ugotovila, da je treba pobrskati po svetlih plateh in zgodbah, ki so se dogajale v Cukrarni. Verjamem, da sta tudi Dragotin Kette in Josip Murn spila kakšen kozarček in se imela lepo, ko so se v kantini pogovarjali o poeziji, prozi in še čem," se je nasmehnila, ko je povzela, kakšni so bili temelji za nastanek prve razstave v novi Cukrarni. Razmislekom je sledila raziskava: kaj vemo o Cukrarni, kaj mislimo, da vemo o njej, kako razmišljamo, ko pomislimo na Cukrarno, in kaj pričakujemo od nje. "Oblikovali smo fokusne skupine, v katerih so sodelovali kolegi iz javnih zavodov, nevladnih organizacij in najpomembneje – umetniki. Z njimi smo se pogovarjali, kaj Ljubljana potrebuje, kakšne so želje, kaj naj bi Cukrarna bila," je utemeljila. Iz skupka vseh misli, mnenj je Gregoričeva oblikovala svoj individualni pogled in pripravila prvo razstavo Čudovitost spomina. "Vsi sodelujoči umetniki so bili pripravljeni stopiti v nekakšna zavezništva z nami, kar pomeni, da ne bomo pokazali njihovih del samo na tej razstavi, ampak smo jih povabili, da z nami 'mislijo Cukrarno'. Razmišljajo, kaj bi Cukrarna lahko bila ali bi morala biti kot sodobna institucija umetnosti. Zanimiva so gledišča. Umetniki iz lokalnega prostora vidijo Cukrarno povsem drugače kot umetniki iz Brazilije, Amerike," je pojasnila. V prvo razstavo je vključila 15 del oziroma kot pravi: "15 različnih pozicij, različnih pogledov, ki se ukvarjajo s kolektivnim pa tudi individualnim spominom – kot okruškom, ki je del nekega spomina. S spominom, ki nas definira in usmerja našo prihodnost."

icon-expand Umetniški pogled na sodobno zasnovo Cukrarne. FOTO: Damjan Žibert