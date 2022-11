Curaprox Hydrosonic pro za popolnoma čiste zobe

Zobna ščetka Hydrosonic pro s prepletom sonične tehnologije, hidrodinamike in mehkih ščetin zagotavlja izjemno nežnost in vrhunski učinek.

Parodontolog Prof. Ulrich P. Saxer, je sodeloval pri oblikovanju sonične zobne ščetke, ki združuje najboljše iz področja preventive in parodontologije. Curaproxova zobna ščetka Hydrosonic pro zagotavlja vrhunski učinek; zaradi edinstvenega prepleta sonične tehnologije, hidrodinamike in mehkih ščetin na nastavkih pa to doseže na izjemno nežen način.

icon-expand Curaprox Hydrosonic pro: 7 načinov ščetkanja, 3 nastavki FOTO: Arhiv ponudnika

Dandanes si veliko ljudi z nepravilnim ščetkanjem poškoduje zobe in dlesni. Neustrezna ščetka ali tehnika ščetkanja lahko povzroči abrazije. Lezije na zobni sklenini so lahko velik problem, prav tako občutljivost zobnih vratov. Pogosto pa te težave spremljajo še odmik in poškodbe dlesni. Vse to lahko uspešno preprečimo z uporabo vrhunske sonične zobne ščetke. Ko smo oblikovali zobno ščetko Hydrosonic pro , smo se zelo zavestno odločili za sonično tehnologijo. Ščetine zobne ščetke Hydrosonic pro se gibljejo gor in dol, čistijo temeljito, a pri tem ne povzročajo poškodb – to je idealno za ljudi z občutljivimi zobmi ali dlesnimi. Doseže še tako težko dostopna mesta

Večina ljudi si ščetka celo vrsto zob naenkrat – z agresivnimi gibi naprej in nazaj. Oblika nastavkov za zobno ščetko Hydrosonic pro pa terja ravno nasprotno: očistiti je treba vsak zob posebej. Zaobljeni del nastavka izredno natančno očisti lično, objezično in grizno površino vsakega posameznega zoba. Vrhnji del kaplje pa medzobne prostore doseže bolj kot katerakoli navadna zobna ščetka. Nastavek ščetke je nekoliko nagnjen, da učinkovito očisti še tako težko dostopne in kritične predele. Z drugimi besedami, nastavki so idealni za posameznike s kronami, mostički, ortodontskim aparatom, vsadki ali delno protezo.

icon-expand Sonična ščetka Curaprox Hydrosonic pro je primerna tudi za tiste s fiksnim ortodontskim aparatom. FOTO: Arhiv ponudnika

Čopasta ščetka omogoča zelo natančno čiščenje predelov, kjer se bakterijske obloge najbolj nabirajo – na robu dlesni, na zobnem aparatu, na ozkih in težje dostopnih površinah ter med zobmi. Veliko zobozdravstvenih strokovnjakov si zobe ščetka zgolj s premikanjem čopaste ščetke od enega zoba do drugega ob robu dlesni. Znanstveno dokazano je, da je s to tehniko učinek čiščenja najboljši.

icon-expand Edinstven nastavek single uporabite samo na površini zob, vse do roba med zobom in dlesnijo. Za neverjeten občutek čistih zob. FOTO: Arhiv ponudnika

Čistilni koncert za zobe in dlesni

Poleg mehanskega čiščenja ta zobna ščetka zagotavlja tudi dodaten hidrodinamični učinek . S pomočjo drobnih vrtincev mešanice zobne paste, vode in sline ta zobna ščetka doseže tudi tiste predele, ki jih navadna ne more. Učinek pa se še okrepi z izbrano frekvenco. V vsakem nastavku so vlakna različne debeline, dolžine in mehkobe. Njihovo medsebojno delovanje in oddajana frekvenca, ki je na vsakem delu nastavka drugačna, sta zelo natančno usklajena. Notranje ščetine so krajše, zato se neovirano gibljejo, kar zagotavlja, da je nastavek ves čas na določeni razdalji od zoba in tako omogoča hidrodinamični učinek. Zunanje ščetine pa se dotikajo zoba in so oblikovane tako, da očistijo ozke prostore, preprečujejo obarvanje in nastanek zobnega kamna.

icon-expand Profesionalno ščetkanje doma. Sonična zobna ščetka Hydrosonic pro s 7 načini ščetkanja in 3 edinstvenimi nastavki z izjemno mehkimi ščetinami. FOTO: Arhiv ponudnika