Kupovala sadike in postala kandidatka Zelenih

Zeleni Andreja Čuša so po več krajih pred volitvami delili brezplačne sadike. Ena rastlina za vsak glas, so spodbujali volivce. Tudi pred trgovskim centrom v Trbovljah. "Meni je mami rekla, da bodo delili sadike. Pač od kmeta, ni rekla prav stranka. Je pa rekla, če je stranka, ne se podpisati, ker so potem same težave," je povedala Lea Pistotnik.

Bila je stojnica, ponujali so sadike in nobenih strankarskih oznak, se spominja sogovornica. Zato je ob roži podpisala tudi – kot so ji predstavili – podporo stranki. Z osebnim imenom, naslovom in lastnoročnim podpisom. Čez nekaj dni pa šok. Znašla se je med kandidati Zelenih za občinsko svetnico. "Frustracija totalka," je na kratko komentirala.



Andrej Čuš, predsednik Zelenih, pa kljub vsemu trdi, da je niso zavedli. "Ni šlo za nategovanje. Verjamem pa, da so ljudje z osnovno šolo že dovolj izobraženi, da bodo prebrali, kaj podpisujejo. Če ne, pa se je seveda treba vprašati – jaz se opravičujem – o opravilni sposobnosti ljudi," je dejal.