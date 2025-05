Han: Časa za davčno zakonodajo ni več. Cvar za pravično porazdelitev davka

Golob je zavrnil znižanje prispevka za dolgotrajno oskrbo, glede ostalih zahtev obrtnikov in podjetnikov pa napovedal ustanovitev delovne skupine. So v Obrtno-podjetniški zbornici (OZS) zadovoljni z izplenom pogovorov? "Naša naloga je, da zastopamo malo gospodarstvo in gospodarstvo na sploh. Prispevek je potreben prevetritve in premisliti je treba, ali je pobiranje denarja na zalogo pravi način za karkoli," meni Cvar, ki priznava, da je delovnih skupin res že veliko, a da bodo v njih sodelovali, če bo to prispevalo k izboljšanju pogojev.

Obrtniki in podjetniki sicer pričakujejo znižanje davkov in spremembo dohodninske lestvice, da bi ljudje ob izplačilu plač dobili več denarja. Han zatrjuje, da razume gospodarstvo in njihove težave, a da je davčno reformo potrebno izpeljati in pripraviti v celoti. "Če bomo jemali sklop po sklop, ne bomo prišli do prave davčne zakonodaje. Mislim, da do konca mandata ni več časa," priznava Han, ki si želi ob tem širšega političnega konsenza in premisleka, kakšno državo želimo. S tem se bo po njegovem mnenju morala ukvarjati vlada v naslednjem mandatu, saj da je "čas pred volitvami neracionalen".

Tudi Cvar se strinja, da mora politika sprejeti reformo, ki bo celostna in hkrati določila pravično porazdelitev davka.