Cvetko: Vlada zavestno in naklepno neti vžigalno vrvico konflikta

"V družbi, v kateri laži, manipulacije in sovražni govor postajajo del vsakdanjika, so namreč ljudje vse bolj podvrženi osebnim stiskam in frustracijam, splošno nezadovoljstvo in razdvojenost ljudi pa zgolj še dodatno ustvarjata neke napetosti, ki jih potem labilni posamezniki ali skupine izražajo v konflikti s policisti," je dejal. Ti pa so po njegovih besedah v tem trenutku temeljni branik civilizirane družbe, človekovih pravic in svoboščin ter drugih uveljavljenih norm.

Cvetko pravi, da so policisti pri svojem delu vajeni negativnih odzivov v postopkih s posamezniki ali skupinami in gre to tudi pričakovati. "Kar nas mora kot družbo skrbeti, pa je, da so ti napadi v zadnjem obdobju vse bolj brutalni in želijo posamezniki z njimi dosegati neke nam nerazumne cilje. Ob tej priložnosti je treba vsem slovenskim policistom in policistkam jasno podati priznanje za njihovo požrtvovalno delo in dnevno izpostavljanje za dobrobit vseh državljanov."

Od politike zato pričakujejo, da končno aktivno pristopi k ureditvi ustreznega statusa policista v družbi. "Zagotovo bi kot primernega ocenili pristop k izvrševanju ali pa vsaj spoštovanju obstoječih sporazumov, a ugotavljamo, da temu ni tako. Ta vlada povsem neupravičeno in neutemeljeno napada določene policiste ali skupine policistov, jih javno blati, ne spoštuje pravnomočnih sodb ter ne spoštuje niti kolektivnih pogodb niti stavkovnih sporazumov, ki jasno definirajo način urejanja statusa policistov v prihodnje."

Vlada z enostranskimi potezami po njegovih besedah povzroča dolgoročne negativne posledice za policiste, torej tiste, ki se dnevno izpostavljajo za varnost državljanov in njihovega premoženja. "Policiste zaradi takega odnosa vlade mineva potrpljenje. Pričakovali bi, da bo vlada v teh razmerah in negotovi situaciji ravnala bolj modro, zlasti zavedajoč se, da s svojimi ravnanji zavestno in naklepno neti vžigalno vrvico konflikta. Bojim se, da smo v Policiji le še korak oddaljeni od stavke policistov," je zaključil.