Cvetličarne, vrtnarije in drevesnice ostajajo odprte

Vlada je napovedala delno zaprtje države ter s tem tudi prepovedala obratovanja nekaterih dejavnosti. K sreči pa so si cvetličarji in vrtnarji lahko oddahnili, saj spadajo med tiste izjeme, ki svojih vrat ne bodo zapirali. Izpostavili so, da jih je najbolj skrbelo zaradi prihajajočega praznika vseh svetih, pa tudi zaprtje cvetličarn in vrtnarij ne bi pomenilo le ogromnega izpada dohodka, ampak tudi ogromne količine zavrženega cvetja, ki ga ima večina cvetličarn že na zalogi.