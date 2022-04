Papež na cvetno nedeljo pozval k miru. 'Odložite orožje, začnite velikonočno premirje'

"A ne zato, da bi na novo napolnili orožje in nadaljevali z boji, ne. Naj bo premirje za to, da pridemo do miru, z iskrenimi pogajanji, s pripravljenostjo tudi žrtvovanja za dobro ljudi," je povedal papež pred okoli 50.000 zbranimi verniki na trgu. Poudaril je, da so z orožjem v takšni vojni samo porazi. "Kakšna zmaga je to, če bo zastava zaplapolala nad ruševinami?" je vprašal.

Papež Frančišek je s tokratno mašo na cvetno nedeljo kristjane uvedel v veliki teden do velike noči, ki velja za najpomembnejši krščanski praznik. To je bilo prvo bogoslužje pred večjim številom vernikov na Trgu svetega Petra v Rimu po več kot dveh letih pandemije covida-19. V nagovoru je pozval k prekinitvi ognja v Ukrajini med velikonočnimi prazniki. "Odložite orožje, začnite velikonočno premirje," je dejal.

Procesija okoli sto mladih, škofov in kardinalov se je sprehodila po Trgu svetega Petra do oltarja pred baziliko, kjer je papež vodil mašo. Zbrani romarji so mahali z oljčnimi vejicami. Trg pred baziliko svetega Petra so okrasili s cvetjem, že v dneh pred praznovanjem pa so tam tudi postavili več tisoč stolov za obiskovalce.

Na cvetno nedeljo se sicer kristjani spominjajo Jezusovega prihoda v Jeruzalem, kjer so ga po zapisih iz Svetega pisma ljudje pozdravljali s palmovimi vejami. Zato verniki v Katoliški cerkvi na ta dan k blagoslovu prinesejo oljčne veje in drugo zelenje, ki ga spletejo tudi v butare.

Po krščanski simboliki so palmove veje, s katerimi naj bi ljudje ob prihodu v Jeruzalem pozdravljali Jezusa, znamenje zmagoslavja in kraljevanja. Predstavljajo tudi rodovitnost in življenje, oljka pa simbol miru in sprave.

V Evangeličanski cerkvi medtem končujejo post, s katerim so se pripravljali na veliko noč. Zelenja ne blagoslavljajo, ga pa uporabljajo kot simbol.

V Katoliški cerkvi ob praznovanju letošnjih velikonočnih praznikov tako duhovnike kot tudi vernike pozivajo k doslednemu spoštovanju vseh ukrepov za zajezitev epidemije covida-19. V cerkvah še vedno veljajo splošni ukrepi, kot so ohranjanje primerne razdalje, razkuževanje rok in zaščitne maske.

Letos naj bi bile velikonočne slovesnosti znova po običajnem redu. Križev pot na veliki petek je znova načrtovan v Koloseju, na velikonočno nedeljo bo sledila sveta maša na Trgu svetega Petra in nato blagoslov mestu in svetu (urbi et orbi).