Cvikl nov kandidat za viceguvernerja Banke Slovenije?

V primeru viceguvernerja lahko stranke predsedniku republike predlagajo kandidata, ki se ni prijavil na razpis, za predsednika računskega sodišča pa morajo izbrati med prijavljenimi kandidati.

"SD smo v zadnjih 14 dneh opravili razgovore z vsemi kandidati tako za predsednika računskega sodišča kot za mesto viceguvernerja Banke Slovenije. V koaliciji smo se odločili še za en dan posvetovanja in bomo jutri sporočili usklajena imena tako za predsednika oz. predsednico računskega sodišča kot za mesto viceguvernerja Banke Slovenije," je v izjavi po današnjem posvetovanju pri predsedniku republike Borutu Pahorju v Ljubljani povedal vodja poslanske skupine SD Jani Prednik.

"Oba predloga bosta usklajena, bo pa verjetno vsaj en predlog koalicijski predlog," je dodal.

Vodja poslancev Levice Matej Tašner Vatovec je potrdil, da se v koaliciji še usklajujejo tako glede mesta predsednika računskega sodišča kot viceguvernerja Banke Slovenije. Odločitvi bodo sprejeli do četrtka in ju sporočili predsedniku Pahorju, je dejal Tašner Vatovec in dodal, da pa so zelo blizu uskladitvi imen.

Povedal je, da je glede računskega sodišča na mizi eden od že predlaganih kandidatov oz. kandidatk, da pa kandidata izmed prijavljenih za mesto viceguvernerja še tehtajo.

Vodja poslanske skupine italijanske in madžarske narodne skupnosti Ferenc Horvath je povedal, da sta se s poslancem italijanske narodne skupnosti Felicejem Žižo odločila, da bosta podprla oba predloga, ki ju bo v DZ poslal Pahor.

Po Horvathovih besedah bi lahko predsednik republike za predsednico računskega sodišča predlagal Jano Ahčin, za viceguvernerja pa Milana M. Cvikla.

Na javni poziv za predsednika računskega sodišča, ki ga je še pred aprilskimi državnozborskimi volitvami podpisal predsednik republike Borut Pahor, so prispele štiri kandidature. Te so poslali Jana Ahčin, Miroslav Kranjc, Dušan Sterle in Aleksej Šinigoj.

Dosedanjemu predsedniku računskega sodišča Tomažu Veselu se je mandat iztekel s koncem maja, a ga je, ker DZ še ni imenoval njegovega naslednika, podaljšal do vključno danes. Vodenje računskega sodišča bo do imenovanja novega predsednika prevzela njegova dosedanja prva namestnica Maja Bilbija.