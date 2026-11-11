CYBEX predstavil avtosedeže Platinum S-Line, ki združujejo vrhunsko varnost in razkošno oblikovanje

Platinum S-Line je zasnovan kot sistem, ki raste z otrokom in družinam omogoča, da same izberejo, kako bo njihov otrok potoval, ob zagotovljeni varnosti, udobju in preprosti uporabi. Pot se začne z avtosedežem Cloud S in bazo Base S, ki sta namenjena otrokom od rojstva do približno 24. meseca starosti. Nato lahko starši izbirajo med dvema možnostma: avtosedež Sirona S omogoča, da otrok dlje potuje obrnjen v nasprotni smeri vožnje, vse do približno 4,5 leta starosti, medtem ko Anoris S Airbag prinaša inovativen pristop k potovanju v smeri vožnje za otroke od 15. meseca do približno 7. leta starosti.

Prav avtosedež Anoris S Airbag je ena najzanimivejših novosti v novi liniji. Njegova posebnost je vgrajena zračna blazina za zaščito celotnega telesa, ki se ob čelnem trčenju sproži v nekaj milisekundah ter pomaga zaščititi otrokovo glavo, vrat in zgornji del telesa. Glede na rezultate internih preizkusov avtosedež omogoča do 50 % večjo varnost ob čelnem trčenju v primerjavi z običajnim avtosedežem s pettočkovnim varnostnim pasom, obrnjenim v smeri vožnje. Inovacija je odgovor na dejanske navade staršev: raziskava, ki jo je agencija YouGov leta 2025 izvedla za CYBEX, je pokazala, da kar 73 % staršev v Nemčiji otroka obrne v smer vožnje, še preden dopolni dve leti. Čeprav se takšna odločitev morda zdi nedolžna, lahko ta sprememba v resnici precej zmanjša varnost. CYBEX je zato zasnoval avtosedež, ki tudi ob takšni izbiri zagotavlja izjemno raven zaščite.

Praktičnost in trajnost sta v središču zasnove sistema. Bazo Base S lahko uporabljajo tudi po tem, ko otrok preraste avtosedež Cloud S, ne glede na to, ali starši izberejo avtosedež Sirona S ali Anoris S Airbag. Manj sestavnih delov pomeni večjo svobodo izbire in bolj trajnosten pristop, ob prehodu s kombinacije avtosedeža Cloud S in baze Base S na avtosedež Anoris S Airbag pa družine prihranijo najmanj 35 %. Linija Platinum S-Line poleg zaščite izstopa tudi po oblikovanju. Kolekcijo, ki črpa navdih iz sodobne razkošne notranjosti avtomobilov, odlikujejo prefinjeni usnjeni detajli, materiali najvišje kakovosti, umetelno izdelani šivi in skrbno izbrane barvne kombinacije. Vsaka površina in vsaka podrobnost sta natančno premišljeni, zato se avtosedež povsem naravno zlije z elegantno notranjostjo družinskega avtomobila.