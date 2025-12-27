Kaj bo zdravnikom, medicinskim sestram in ostalim v zdravstvu letos najbolj ostalo v spominu? Kaj želijo bolnikom v letu 2026? Da bi bilo težkih diagnoz čim manj, zgodb s srečnim koncem pa čim več, pravijo zaposleni v zdravstvenih domovih in bolnišnicah. V slovenskem zdravstvu ni vedno rožnato, izkušnje zaposlenih in pacientov so takšne in drugačne, a to zahtevno kolesje vendarle poganja ogromno strokovnih, srčnih in zavzetih ljudi, ki želijo predvsem pomagati.