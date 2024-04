'Da bi imel ustavni sodnik s. p., je nezdružljivo tako z ugledom kot s položajem te funkcije'

Na prošnje za komentar se nam Jaklič že drugi dan ni odzval. Je pa v petek za Planet TV dejal, da je deloval v skladu z zakonom o ustavnem sodišču. Poudaril je, da je opravljal zgolj občasno akademsko in raziskovalno delo, ki ju zakon dovoljuje.

Jaklič trdi, da akademsko delo opravlja večina ustavnih sodnikov in sicer v večjem obsegu kot on. Pirnata pa sicer moti predvsem način izplačila. "Naj svoje znanje študentom posreduje prek avtorske pogodbe. Naj deluje tudi raziskovalno, ampak po pogodbah, tako kot to zahteva zakon o integriteti, ne pa da izkorišča davčne ugodnosti s. p.-ja," še pravi.

Meni tudi, da predsednica državnega zbora ustavnega sodnika zaradi načel različnih vej oblasti ne bi smela pozivati k odstopu, temveč da bi bilo bolj primerno, da bi o domnevno spornem ravnanju obvestila Komisijo za preprečevanje korupcije. KPK je sicer že uvedla predhodni preizkus zaradi prijave, ki so jo prejeli ta teden.