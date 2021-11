Današnji podpis dogovora in aneksov h kolektivnima pogodbama za dejavnost zdravstva in socialnega varstva ter za zaposlene v zdravstveni negi je med zdravniki povzročil precej slabe volje. Oglasili so se Mladi zdravniki Slovenije in opozorili na nesorazmerja med plačami, ki jih prinaša aneks. Ob tem poudarjajo, da ostalim zaposlenim v zdravstvu vsekakor privoščijo višje plače, a dodajajo, da so novo nastala nesorazmerja povsem absurdna. "Da bi imeli zdravniki nižje plačilo kot mnogi drugi profili, je unikum v svetu."

Pa poglejmo na konkretnem primeru, ki so ga pripravili Mladi zdravniki, kaj dejansko prinaša aneks.

Osnovna plača diplomirane babice v porodnišnici, ki začne delat pri 23 letih, je 41. plačni razred. Bodoči zdravnik takrat še študira, saj njegov študij traja šest let. Osnovna plača specializanta pri 27 letih je 38. plačni razred. Ko opravi specialistični izpit, se mu vsa napredovanja izbrišejo in štarta na novo – osnovna plača zdravnika specialista pri 33 letih bo 45. plačni razred. V tem času babica trikrat napreduje na 47. plačni razred. Pri isti starosti bo torej imela diplomirana babica 116 evrov višjo plačo (1688 evrov neto) od zdravnika specialista (1572 evrov), denimo specialista ginekologije v zdravstvenem domu, ki jih tako zelo primanjkuje, ilustrativno prikažejo nesorazmerja.

Kot pojasnjujejo, so se njihove obremenitve v času epidemije še dodatno povečale, "česar pa morda minister za zdravje ne opaža, saj je ob podpisu aneksa izjavil, da so zvišali plače najbolj obremenjenim kadrom v epidemiji." Ministru zato sporočajo, da ogromno dela v sprejemnih urgentnih centrih opravijo prav njihovi najmlajši kolegi za borih 5,6 evra na uro, ogromno dela v bolnišničnih covid enotah pa specializanti in mladi specialisti za kak evro več.

Da so mladi zdravniki jezni, ko pride do spoznanja, da so v timu, kjer imajo največ odgovornosti, ob tem pa so tudi najslabše plačani, je opozoril tudi Potočnik v pogovoru za našo večerno oddajo.

"Najdete nas vsepovsod, vidni pa večinoma nismo," ugotavljajo Mladi zdravniki. In dodajajo, da so že od začetka epidemije aktivno delali na covidnih oddelkih ter izpostavljali težave in nepravilnosti v sistemu in predlagali mnoge rešitve za nastale situacije. Tudi to je eden od razlogov, da so bili "ekstremno prizadeti" nad novico, da so bili zdravniki izpuščeni od zadnjem dvigu plač, saj že zdaj delajo več kot to, za kar so plačani, medtem pa njihovi kolegi odhajajo v tujino na delovna mesta zunaj zdravstva in vse to poslabšuje tudi kvaliteto zdravstvene oskrbe.

"Če želimo ohraniti javni zdravstveni sistem, moramo poskrbeti, da bo v njem ostalo čim več zdravnikov in zobozdravnikov! Ekstremno cenimo in vsakodnevno izvajamo Hipokratovo zaprisego. Želimo pa si, da bi nanjo pomislili tudi politiki," so jasni.