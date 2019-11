Da bi kupil znamenito gostilno, ustanovil občinsko podjetje za nepremičnine?

Ustanovitvi družbe Mestne nepremičnine odločno nasprotujejo nekateri mestni svetniki. "Občina lahko kupuje nepremičnine, v katerih ima namen izvrševati njene izvirne naloge, kot sta izobraževanje in kultura. Nikakor pa to ni gostinska dejavnost,"meni eden izmed svetnikov Saša Pelko. To naj bi namreč po mnenju Pelka z nakupom Treh ribnikov želel narediti župan Saša Arsenovič.

Športni objekti v Mariboru že četrto leto zapored v likvidnostnih težavah

Občina je dolžna zaščititi znamenite mariborske objekte, med katere sodi tudi gostila Pri treh ribnikih, je prepričan mariborski župan. In to naj bi bilo mogoče le z ustanovitvijo občinskega podjetja Mestne nepremičnine. "Mesto potrebuje dostojanstvo in ne smemo samo gledati, da se nam neke stvari same zgodijo," pravi župan Arsenovič.