Da bi lahko smučali 'čisto v Maribor', se počasi zasnežuje vse do doline

Sončno soboto so mnogi preživeli na smučiščih. Tista, ki obratujejo, so bila zelo polna. To so že zjutraj nakazovale kolone avtomobilov, polna parkirišča, smučarske proge pa - zaradi dovolj nizkih temperatur - dobro utrjene. Samo na Mariborskem Pohorju so že zgodaj dopoldne našteli več kot 2000 smučarjev, ki jih je navdušila povsem nova 4,2 milijonska štirisedežnica Ruška. Na Arehu tako obratujejo vse proge, na mariborskem delu Pohorja pa za zdaj zgolj Bejbika in Sleme, vendar hitijo z zasneževanjem vse do doline.