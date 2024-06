Da bo vaša izbira lažja: veliko soočenje nocoj ob 20.00 na POP TV

Soočenje kandidatov za evropske poslance boste lahko nocoj spremljali na naši televiziji, med samim soočenjem pa bo ekipa rubrike Dejstva na 24ur.com preverjala verodostojnost izjav politikov.

"Priče smo širjenju dezinformacij na steroidih, napori za demontažo demokracije so izjemni, zato se brez Dejstev ne moremo boriti proti lažnim informacijam. Naš namen je znova razgaljati tiste politike in politične propagandiste, ki bodo načrtno širili laži in manipulirali s podatki, z merilnim orodjem Dejstvomer pa ponazorili, kaj drži in kaj ne," pravi urednica rubrike Dejstva Alenka Marovt. V živo bosta na 24ur.com sodelovala tudi oba strokovnjaka, Jure Požgan in Lara Bandi.