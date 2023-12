Da bodo počitnice v tujini brezskrbne, preverite veljavnost dokumentov in varnostna tveganja

Veljavnost osebnih in drugih dokumentov je pred potjo treba preveriti tudi zaradi nadzora na notranjih schengenskih mejah, ki so ga v zadnjem času uvedle številne države članice EU, vključno s Slovenijo, je opozoril vodja konzularne službe MZEZ Viktor Mlakar .

Kot so opozorili na MZEZ, lahko ministrstvo državljanom le svetuje, na kaj naj bodo pred potovanjem in med njim pozorni ter obisk katerih destinacij predstavlja zanje večje tveganje ali pa tja zaradi razmer sploh ni priporočljivo potovati.

Pomembno je, da poleg vizumskih pogojev za vstop v državo potniki preverijo tudi druge morebitne pogoje, denimo predložitev potrdila o cepljenju. Poleg osnovnega potovalnega zavarovanja na MZEZ svetujejo tudi ureditev dodatnega.

Prostovoljno lahko državljani pred potjo, zlasti v bolj oddaljene kraje ali na območja, kjer so varnostna tveganja višja, izpolnijo obrazec o poti na spletni strani ministrstva. V primeru izrednih razmer bo tako MZEZ seznanjeno z njihovo prisotnostjo na območju. Informacije, navedene v obrazcu, se po koncu poti avtomatsko izbrišejo, so pojasnili.

Barvna lestvica varnostnega tveganja

Posebej so na ministrstvu opozorili, naj se državljani v državah, v katere potujejo, držijo tamkajšnjih pravil in običajev. Če potnik pride v navskrižje s temi pravili, jim MZEZ namreč najverjetneje ne bo moglo pomagati – denimo v primeru pitja alkohola v državah, kjer je to prepovedano. Paziti je treba tudi na osebno lastnino, saj so kraje, zlasti na turistično priljubljenih destinacijah, pogoste.

V luči številnih kriz po svetu v zadnjem letu je MZEZ posodobil zavihek na svoji spletni strani, namenjen potovalnim nasvetom. Barvna lestvica varnostnega tveganja v posameznih državah je po novem petstopenjska, pri čemer so z zeleno označene države, kjer tveganje ni povečano, s črno pa države, kjer so tveganja tako visoka, da je državo priporočljivo nemudoma zapustiti.

S črno barvo so trenutno med drugim označeni Afganistan, Palestina in Ukrajina, medtem ko sta Rusija in Izrael označena z oranžno barvo, ki pomeni visoko stopnjo tveganja. MZEZ morebitnim potnikom v ti dve državi svetuje, naj ponovno premislijo o nujnosti potovanja.

Na MZEZ, ki je po lastnih navedbah eno redkih ministrstev z dežurno službo, si sicer v kontekstu potovanj prizadevajo delovati preventivno in na svoji spletni strani redno ter jasno podajati najnovejše podatke o razmerah v posamezni državi. Profili držav na spletni strani tako odslej poleg informacij o varnostnih in zdravstvenih tveganjih ter vstopnih pogojih vključujejo tudi splošne informacije o lokalnih zakonih, vožnji in najemu vozil ter denarju.