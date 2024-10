Ministrstvo miri: Ne bomo množično izpuščali zapornikov na prostost

Zgolj na Povšetovi v Ljubljani je trenutno 256 zapornikov, prostora imajo za 135. V Kopru je skoraj 60 zapornikov več, kot imajo postelj. V Mariboru 83. Zato bi z odlokom o zaostrenih varnostnih razmerah v zaporih kot prvo omogočili začasno prekinitev prestajanja kazni.

"Ne, da spustimo, ampak da se samo prekine kazen tistih oseb, pri katerih ni nobenega varnostnega zadržka," pravi ministrica za pravosodje Andreja Katič in poudarja, da gre za rešitev, ki je bila v določenih primerih že prej mogoča zaradi na primer bolezni opravljanja sezonskega dela ali zaradi skrbi za otroka.

Na novo so kot razlog dodali prezasedenost zapora. Začasni ukrep bi sicer veljal tri mesece, nato bi ga sicer lahko še podaljšali. Zajel pa bi po trenutnih ocenah okoli 30 zapornikov, ki bi ustrezali točno določenim pogojem. "Pri čemer je tudi pomembno to, da se sam strinja s tem. Večina tega niti ne želi sprejeti, ker si želijo čimprej odslužiti kazen," dodaja Katičeva.

Prezasedenost trenutno rešujejo s premeščanjem iz bolj v manj prezasedene zapore. "Na priliv zaprtih oseb enostavno nimamo vpliva. Da bomo na široko odprli vrata in spuščali ven, temu ne bo tako," pravi generalni direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen.

Eden od razlogov za prenatrpanost pa so tudi tujci, ki danes že presegajo polovico vseh zapornikov. Večina jih ima izrečeno tudi kazen izgona iz države, zato predlagani ukrepi zanje ne bi prišli v poštev. "Če bo ta trend šel v to smer, bodo praktično večinsko tujci v naših zaporih," dodaja Majcen.

Zaradi kritičnega pomanjkanja zaposlenih pa bi ponovno aktivirali tudi tiste, ki so nekoč že opravljali delo pravosodnega policista.

"Ne bo neke prisilne rekrutacije, ampak na nek način dogovor z zaposlenimi, ki so pripravljeni tudi na ta način priskočiti na pomoč. Na dolgi rok pa bo treba izboljšati pogoje dela in predvsem plače. Mlade, ki prihajajo na razgovore, v prvi vrsti zanima delovni čas. Tukaj vemo, da delamo 24 ur na dan, 365 dni na leto. Skratka, prva kljukica, ki ne pride v poštev. Druga je pa potem plača, ko bodočemu sodelavcu povemo, da bo to pač minimalna. In tako se poslovijo," poudarja Majcen.

"Največ računamo, da se bo izboljšal njihovo položaj glede plač, tako da bo ta poklic konkurenčen tudi drugim. To bomo videli po prenovi plačnega sistema. V kolikor temu ne bo tako, bomo morali iskati tudi druge rešitve. To gre pa zgolj za začasno pomoč, ki ne bo rešila problema pomanjkanja policistov," pojasni Katičeva.

Stisko prepolnih zaporniških celic pa naj bi reševal nov zapor v ljubljanskih Dobrunjah, ki naj bi bil zgrajen konec prihodnjega leta.