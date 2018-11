Da ne boste ostali brez daril ... Pravočasno pošljite voščila in pakete

Tudi vi že nestrpno čakate veseli december? To je pregovorno čas dobre volje, lepih želja in tudi daril. Da ne bodo vaši najbližji ostali praznih rok, vas Pošta Slovenije že zdaj opominja, da konec novembra in decembra pričakujejo precej povečan promet paketnih pošiljk. Na pošti pojasnjujejo, da promet v zadnjih letih narašča zaradi izjemne rasti spletnih nakupov in s tem porasta paketnih pošiljk, še vedno pa je v tem času višji tudi promet s pisemskimi pošiljkami. Ravno zato že zdaj pozivajo k pravočasnemu naročilu spletnih nakupov ter pravočasni oddaji pisemskih pošiljk v predprazničnem času.

Lani je bilo v notranjem poštnem prometu prenesenih dobrih 239 milijonov navadnih naslovljenih pisemskih pošiljk, v mednarodnem prometu pa 14,6 milijona pošiljk (pošiljke, ki prispejo iz tujine, in pošiljke, ki so v tujino poslane). Lani decembra je bilo v notranjem prometu prenesenih 14 odstotkov več naslovljenih pisemskih pošiljk v primerjavi z drugimi meseci v letu, medtem ko je bilo v mednarodnem prometu teh pošiljk za približno 50 odstotkov več. Promet paketnih pošiljk pa je novembra in decembra višji za dobrih 12 odstotkov, kar je veliko predvsem zaradi volumnov paketnih pošiljk, ki jih mora pošta prepeljati in dostaviti naslovnikom.