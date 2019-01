V animaciji spodaj si lahko ogledate tudi animacijo padavin - a še enkrat - to je le eden od več kot 50 možnih scenarijev Evropskega meteorološkega centra.

"Vremenski vzorec se bo v drugi polovici tedna - po 17. januarju - zagotovo spremenil," poudarja meteorolog in dodaja, da bodo padavine (v takšni ali drugačni obliki) nato vztrajale še do konca meseca. Temperature se bodo sicer gibale okrog januarskega povprečja - torej zjutraj malo pod ničlo, čez dan pa okoli 5 stopinj Celzija.

"Da, prihajajo padavine, a o snegu je še preuranjeno govoriti," poudarja naš hišni vremenoslovec Aleš Satler . Po pregledu različnih vremenskih portalov, so napovedi o snegu po njegovih besedah namreč še zelo nezanesljive.

Se bo pa v prihodnjih dneh nadaljevalo obilno sneženje v Alpah. Vztrajalo še bo najmanj do srede, pri čemer bo najobilneje v noči na ponedeljek. "Zagotovo bo zapadlo še kakšen meter snega, ki pa se sproti poseda," razlaga Satler. "Torej - če je bilo prej dva metra snega in ga nato zapade en meter, to tako ne pomeni, da ga je potem skupaj tri metre."